Evde bakım maaşını alma şartları! 2024 evde bakım maaşı miktarı

08 Nisan 2024 12:25 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 16:27

Ramazan öncesi memur ve emeklilere yatırılan maaş sonrası gözler diğer maaşlara çevrilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merak edilen sorunun cevabını geçtiğimiz gün verdi. 8 Nisan itibariyle evde bakım maaşları hesaplarda yer alacak. Ancak bazı vatandaşlar evde bakım maaşının kime ve nasıl verildiğine dair araştırma yaptı.

EVDE BAKIM MAAŞINI ALMA ŞARTLARI!

Evde bakıma muhtaç olan engelli bütün vatandaşlara verilen bu maaş için E-devlet üzerinden başvuru yapılması ve doktor onayının alınması akabinde bağlanan maaş aile ekonomisine katkı sağlamak için veriliyor.

Zam oranı asgari ücretin artışına göre hesaplanan maaş miktarı sabittir. Her ay hesaplara yatırılan maaş bu ay erkenden hesaplara aktarılacağı Bakanlık tarafından duyuruldu. 561 bin vatandaşın faydalandığı maaşı sorgulamak için Ziraat Katılım kartına, mobil uygulamasına bakılır. Öte yandan BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapılabilir.

2024 EVDE BAKIM MAAŞI MİKTARI

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama sayfası üzerinden E-devlet aracılığı ile bakılan maaşta sisteme kayıtlı olan vatandaşların maaşları görülür. Memur ve Emekli maaşlarıyla beraber artıyor. 2024 yılında 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.