Evlilik hayali kuranlara devlet katkısı! 10 bin liralık destek veriliyor

31 Mart 2024 16:36 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:39

Devlet, evlilik için para biriktiren gençlere yönelik destek miktarını artırdı. Çeyiz hesabı bulunan gençlere verilen katkı, 10 bin liraya kadar çıkarıldı.

ÇEYİZ HESAPLARINDA 52 MİLYON TL BİRİKTİ

2016 yılında başlatılan çeyiz hesabı uygulamasına toplamda 2 bin 351 genç başvurdu. Birikime göre değişmekle birlikte hesaplara devlet de katkı payı koydu. Bankalar aracılığıyla açılan hesaplarda geçen yıl itibariyle biriken toplam miktar 51 milyon 852 bin lira oldu.

Evlenecek gençlere hükümetin kredi desteği de bulunuyor. Başvuruculara İlk iki yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeyle, faizsiz 150 bin liralık katkı sağlanıyor. Pilot olarak deprem bölgesinde başlatılan programdan 18 – 29 yaş aralığında gençler faydalanabiliyor.

EVLİLİK KREDİSİNE 6299 ÇİFT MÜRACAAT ETTİ

Ancak yaş aralığının ilerleyen dönemlerde artırılması bekleniyor. Programa şu ana kadar 6 bin 299 çift müraacat etti.

BAKANLIK GENÇLERE EVLİLİĞİ ANLATIYOR

Evliliğe hazırlanan çiftlerin bir müracaat noktası da evlilik öncesi eğitim programı oldu. Aile ve sosyal hizmetler bakanlığının evlilik öncesi seminerlerine son 10 yılda 1 milyon 690 bin genç katıldı.

Evlilikte iletişim becerileri, aile hukuku ve sağlık gibi başlıklarda çiftlere evlilik anlatıldı.