Evlilik kredisine rekor başvuru! Bakan Göktaş’tan faizsiz 150 bin lira destek için açıklama

04 Nisan 2024 17:20 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 17:21

Evlenecek gençlere devlet desteğinde rakam ortaya çıktı. 150 bin liralık evlilik kredisi ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklama yaptı. Bakan Göktaş, ilk etapta deprem bölgesinde hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu’na 6 bin 753 çift başvuru yaptığını, 392 çift de evlilik öncesi eğitimden yararlandığını açıkladı.

AİLE VE GENÇLİK FONU’NA BAŞVURANLARIN EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Bakan Göktaş, bir dizi ziyaret ve temel atma töreni için gittiği Kahramanmaraş’ta Aile ve Gençlik Fonu’na başvuruları olumlu sonuçlanarak evlilik öncesi eğitimi almaya başlayan çiftlerle bir araya geldi.

Burada, çiftlerin başvuru süreçlerindeki deneyimlerini, düşüncelerini ve taleplerini dinleyen Bakan Göktaş, çiftlere yönelik verilen bu eğitimin ödev olarak algılanmamasını isteyerek, “Bakanlık olarak evlenmek isteyenlere evlilik öncesi eğitimini zaten veriyoruz. Burada alacağınız eğitim, hem evlilik sürecinde hem de kuracağınız yuvalarınızda karşılaşabileceğiniz sıkıntılarda neler yapılması gerektiğine ilişkin bir rehber olacak” dedi.

“EVLİLİK KURUMU DESTEKLENECEK”

Aile ve Gençlik Fonu’nda gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması için bu fonu kurduklarını belirtti.

“392 ÇİFTİMİZ EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİMDEN YARARLANDI”

Aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini, aileleri güçlendirmeyi ana hedefleri olarak belirlediklerini bildiren Bakan Göktaş, “Bu projeyle gençlerin evlilik sürecinde sağlıklı bir adım atmalarını ve mutlu bir aile hayatı kurmalarını destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu’na 15 Şubat’tan bu yana Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinden toplam 6 bin 753 başvuru yapıldı ve 392 çiftimiz evlilik öncesi eğitimden yararlandı” ifadelerini kullandı.

“EVLİ ÇİFTLERİN BİRBİRLERİNE DESTEK OLMALARI ÖNEMLİ”

Projenin, aile birliğini güçlendirerek gençleri bilinçli ve sağlıklı ilişkiler kurabilen bireyler olarak yetiştirmeye yardımcı olacağına vurgu yapan Bakan Göktaş, şunları söyledi:

“Özellikle depremin getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için de evli çiftlerin birbirlerine destek olmalarını önemli buluyorum. Bu projenin bir parçası olarak sunulan evlilik öncesi eğitimi, genç çiftlere hem duygusal hem de pratik beceriler kazandırarak daha sağlam bir temel oluşturmalarını hedefliyor. İletişimden çatışma çözümüne, mali planlamadan aile içi rollerin paylaşımına kadar geniş bir yelpazede eğitimler sunuluyor.”

Bakan Göktaş, bu tür projelerin toplumun temel birimi olan aileyi güçlendirmeye katkı sağlayacağını belirterek, “Gençlerimizi daha bilinçli, sağlıklı ilişkiler kurabilen bireyler olarak yetiştirmeye yardımcı olduğuna inanıyoruz. Hep birlikte, daha sağlıklı ve mutlu aileler için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Bakan Göktaş, temasları kapsamında Onikişubat Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ni de ziyaret etti, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.