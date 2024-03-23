EYT bekleyenlerin dikkat etmesi gereken detay! Prim başlama tarihini kontrol edin

23 Mart 2024 20:17 - Güncelleme : 23 Mart 2024 20:50

Çoğu kişi okul döneminde çıraklık ve stajerlik dönemlerinden geçti. Özellikle mesleki liselerden sonra yapılan çıraklık sayısı oldukça fazla. Ancak birçok kimse bu dönemlerin farkında değil. Çünkü küçük bir dikkatsizlik ve bilgisizlik geriye dönük primlerinizi kurtarmakta zorluk çıkartabilir. Çıraklık ve stajerlik dönemlerinde çoğu kurum bu durumu görmezden gelerek prim başlatmaz. Bu da erken emeklilik ya da şimdilerde beklenen kademeli emekliliği etkiler.

EYT BEKLEYENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN DETAY!

Emeklilik sürecine başvuruda yapılan bazı hatalar tüm hayatınız boyunca yaptığınız emeği boşa çıkartabilir. Bu en kısa zamanda bariz yaşanan bir durumla ortaya çıktı. Bir gün farkla 1999'lılar erken emekliliği kaçırdı. Emekliliğini kaçırmamak için çalışma hayatına başladığınız andan itibaren primlerinizi kontrol edin. Prim miktarından çok gün sayısı ve yaşın önemli olacağı kademeli emeklilikte önemlidir. Bu yüzden geriye dönük primlerinize bakın.

Stajerlik zamanındaki kurumun 3308 sayılı kanun gereği asgari ücretin 2/3'ü oranında prim yatırmalı. Ancak 20 üzeri çalışanı varsa asgari ücretin 1/3'ü oranında hem ücret hem de prim yatırmalı. Bu da SGK ya da Bağ-Kur girişini etkiler. 3308 sayılı kanun da ise; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda, yükseköğretim kurumlarında ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenleyen kanundur. Kanuna göre; çıraklara hem maaş hem de prim yatırmalı.

PRİM BAŞLAMA TARİHİNİ KONTROL EDİN

Ayrıntılar; 2023 yılında EYT çıktığı andan itibaren emekliliğe başvuranların prim günlerinde ortaya çıkan hatalar sonrası fark edildi. Çıraklık zamanını hesaplayan ancak Sigorta girişine düşündüğü tarihin girilmemesi ya da eksik prim günü olarak yatırılmasından kaynaklı çoğu kişinin erken emeklilik hakkı yandı. Bazı şirketlerin kurnazlıklarına bağlı eksik yatırılan primler bu vahim sonuçlara neden olur. Bunun en basit örneği ise pandemi de yaşandı. Şirketler çalışanlarının prim günlerini ekonomik sıkıntı kaynaklı eksik yatırdı.

Tüm bunlar ise emeklilik başvurusunda ortaya çıktı. Bu yüzden uzmanlar çalışanları sık sık e-devlet üzerinden prim ve gün sayılarının kontrol edilmesi konusunda uyardı. Eğer yasa onaylanır ve kademeli emeklilik sağlanırsa bu tarz durumdan muzdarip birçok kişinin daha ortaya çıkmasından endişelenen uzmanlar vatandaşlara geriye dönük primlerinin kontrol edilmesini tavsiye etti.