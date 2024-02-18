EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi? Son tarih belli oldu

18 Şubat 2024 07:54 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 07:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada emekliye verilecek bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artış yaparak 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkardıklarını ifade etmişti. Kim, ne kadar bayram ikramiyesi alacak, para hesaplara ne zaman yatacak ve EYT'liler faydalanabilecek mi diye merak ediliyor...

Yaklaşık 16 milyon emekli bu yıl iki bayramda toplam 6 bin TL ikramiye alacak. EYT ile emekli olanlar da ikramiye kapsamında.

BU TARİHE DİKKAT!

Henüz emekli olmayan EYT'lilerin bayram ikramiyesi alabilmesi için en geç 31 Mart 2024'e kadar emeklilik dilekçesini SGK'ya vermesi gerekiyor. 1 Nisan 2024 sonrası dilekçe verenler Ramazan Bayramı ikramiyesi alamayacak.

İKRAMİYELER HANGİ TARİHLERDE YATACAK?

Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan tarihleri arasında... Bu nedenle 3 bin TL'lik ikramiyenin 1-9 Nisan arasında, Kurban Bayramı ikramiyesinin ise 10-15 Haziran arasında ödenmesi planlanıyor.

HAKEDİŞ ORANLARINA GÖRE TUTARLAR

Dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesinden hak ediş oranları kadar faydalanacak. Hakediş oranı yüzde 75 olan 2 bin 250 TL, yüzde 50 olan bin 500 TL, yüzde 25 olan 750 TL alacak.