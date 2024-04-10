EYT’yi kıl payı kaçıranlar kademeli emeklilik istiyor! Uzman isimden beklentileri bıçak gibi kesen yorum

10 Nisan 2024 14:07 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 14:23

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EYT’de yıllarca süren mücadele sonrasında çıkan düzenleme ile milyonlarca kişi emekliliğine hak kazandı. EYT sorununun çözülmesi başka bir mağduriyeti de gündeme getirdi. Tarih aralığına girmeyen 1 günle 17 yıl beklemek zorunda kalan başka bir grup ortaya çıktı. Kademeli emeklilik bekleyen milyonlar seslerini hemen hemen her platformda duyurmaya çalışıyor.

1999 SONRASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR MAĞDUR OLDU

EYT düzenlemesinin ardından 2000-2008 girişliler mağdur olduklarını kademeli emeklilik düzenlemesinin mümkün olup olmadığını uzmanlara danışıyor. Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'dan milyonların beklediği kademeli emeklilik için beklentileri suya düşüren kritik bir yorum geldi.

Doğan, "Kademeli emekliliği gündeme getirmememden şikâyet ediyorlar. 2023 yılının mart ayında, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların EYT’den yararlanıp emekli olmalarına imkân tanındı ve 2 milyona yakın kişi geçen sene EYT’den emekli oldu. Prim gün sayısını dolduranlar bundan sonra da EYT’den yararlanıp, emekli olacak. EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların uğradıkları haksızlık giderildi ancak bu sefer 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar kendilerine haksızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki göstermeye başladı. Haklılık payı var mı; var.” dedi.

“İŞE GİRİŞ TARİHİ DÜZENLENSİN, YAŞ ŞARTI KALKSIN”

1 güne 17 yıl atan emeklilik sistemini hak kaybı olarak nitelendiren milyonlarca mağdur, kademeli emeklilik bekliyor. Yapılacak düzenleme ile yaş şartının ilk işe giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesi ve 58-60 yaş şartının kaldırılmasını talep ediyorlar.

UZMAN İSİM KÖTÜ HABERİ VERDİ

Doğan, EYT düzenlemesinin SGK’nın bütçesi üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekerek “yeni bir EYT düzenlemesinin yapılmayacağı ayan beyan ortada.” dedi. Doğan kademeli emeklilik ile ilgili beklentileri bıçak gibi kesen yorumda bulunarak “Hatta bir adım daha ileri gideyim, mevcut emekli maaşlarının düşüklüğü ve emekliye zam konusu gündemdeyken kademeli emekliliğin gündeme gelmesi neredeyse imkânsız.” diye yazdı.