Mafyatik grupların eline geçti! Site yöneticilerinin maaşları dudak uçuklatıyor

20 Mart 2024 11:45 - Güncelleme : 20 Mart 2024 11:47

Gıda sahtekarları iş başında! TZOB Başkanı Bayraktar en çok hile yapılan ürünleri açıkladı

Gıda sahtekarları iş başında! TZOB Başkanı Bayraktar en çok hile yapılan ürünleri açıkladı

Sitelerde oturanların fahiş aidat sorunu devam ederken, İstanbul’daki site yöneticilerinin maaşları ise dudak uçuklatıyor. Site sakinlerinden şikayetler yağarken, aylık 200 bin TL maaş alan site yöneticileri gündeme oturdu.

Site yönetimlerinin mafyatik grupların eline geçtiğine dikkat çeken Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, çakarlı araçlarla bile siteye gelenlerin olduğunu söyledi. Vatandaşlar ise site yöneticilerinin hiçbir iş yapmadığını savunurken, denetimlerin artırılmasını talep ediyor.

Site sakinlerinin şikayetleri her geçen gün artarken, İstanbul'daki ortalama bir site yöneticisinin aldığı maaş ise ayrı bir tartışma çıkardı.

"SİTE YÖNETİCİSİNİN MAAŞI KAT MALİKLERİNİN CEBİNDEN ÇIKIYOR”

Show Haber'e konuşan Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, "İstanbul'da bazı site yönetcileri hatta site müdürleri dahi 150 - 200 bin TL'ye kadar maaş alabiliyor. Bu da kat maliklerimizin cebinden çıkıyor." dedi.

"MAFYATİK GRUPLARIN ELİNE GEÇTİ"

2-3 aydır çok sayıda şikayetler aldıklarını belirten Suat Sandalcı şunları söyledi;

"Mafyatik grupların eline geçmiş vaziyette site yönetimleri. Çakarlı araçlarla siteye girenler bile var."

200 DAİRELİK SİTEDE 150 BİN TL MAAŞ

Hem site aidatının belirlenmesinde hem de site yöneticisinin maaşını belirlemede genel kurulun kararının esas olduğunu belirten Sandalcı, "200 dairelik bir sitede 150 bin TL kendine maaş yazdırdığıyla ilgili bireysel yöneticinin talebi olmuş ve genel kuruldan geçmiş." dedi.

Vatandaşlar ise yaşanan duruma isyan ederken, yapılmayan işlerden bile talep edildiğini savunuyor. Gelinen duruma devletin el atması gerektiğini savunan vatandaşlar, denetimlerin artması gerektiğini belirtiyor.