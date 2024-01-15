Fahiş fiyat yaprak sarmasını da vurdu, işte bir tanesinin fiyatı

15 Ocak 2024 12:50 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 12:58

Yükselen enflasyon rakamlarına fahiş fiyatlarda eklenince konuttan otomobil piyasasına kadar fiyatlar vatandaşın belini büktü. Sosyal medyada dolaşan bir görsele göre, uluslararası bir mobilya zincirinde bir adet yaprak sarmasının fiyatı görenleri şaşırttı.

1 TANESİ 10 LİRA

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerine devam ederken zaman zaman medyaya yansıyan ürün fiyatları şaşırtmaya devam ediyor. Yurt içinde dairelerin fiyatlarının Avrupa’daki şatolarla neredeyse aynı olması konuşulurken X’te dolaşan görselde 1 tane yaprak sarmasının 10 TL olduğu görüldü.

KİLOSU 150 LİRA

Öte yandan asma yaprağının pazardaki fiyatlarının da yüksek olmasından şikâyet ediliyor. Asma yaprağın semt pazarlarında fiyatı 130-150 arasında değişiyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise konuya esprili bir dille yaklaşarak “Yanında ekmek veriyorlar mı?, Yarım ver 5tl var Tadına bakayım” gibi yorumlar yaptılar.