Faiz indirimi için ilk sinyal gelecek! Gözler Fed için önemli enflasyon göstergesinde

29 Şubat 2024 11:23 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 11:36

Küresel piyasalarda Fed rüzgarı esiyor. Fed’in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik sürerken ABD’de bugün açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi faiz politikalarına ilişkin önemli ipuçları sunacak.

Fed’in takip ettiği en önemli enflasyon göstergelerinden olan kişisel harcamalar bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik önemli verileri sağlayacak.

Fed’in indirimlere başlayacağı tarihe ilişkin önemli veri sunan kişisel harcamalar geçen yılın son çeyreğinde ABD ekonomisinin büyümesinde etkisi olmuştu. Son verilere göre analistler büyüme etkisi hız kaybettiğini dikkat çekerken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), ABD ekonomisinin emsallerinden daha iyi performans göstermeye devam ettiğini açıkladı.

ABD BÜYÜME VERİSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2 büyüyerek beklentilerin altında kaldı. Ülkenin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ocak ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3 büyüdüğü kaydedilmişti.

KRİTİK VERİ PİYASA OYNAKLIĞINI ARTIRABİLİR

Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği kişisel harcamalar yatırımcının odağında yer alırken, analistlerden de piyasalar ile ilgili uyarılar geliyor. Açıklanacak rakamların Fed'in faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin beklentileri büyük ölçüde etkileyebileceği ve verinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtiliyor.

FED FAİZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fed tarafında sözlü yönlendirmeler devam ediyor. Gelen açıklamalarda indirimlerin ne zaman başlayacağına dair öngörüler paylaşılırken New York Fed Başkanı John Williams bankanın muhtemelen bu yılın sonlarında faiz indirimine gideceği beklentisini paylaştı. 2024'te üç faiz indirimi yapılmasını "makul bir başlangıç" olarak değerlendiren Williams, Fed'in yüzde 2'lik sürdürülebilir enflasyon yolculuğunda hala kat edecek yolu olduğunu aktardı.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de Fed'in bu yılın sonlarında politikayı gevşetmeye başlamasının muhtemelen uygun olacağına inandığını belirtirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise para politikasına sabırlı bir yaklaşımdan yana olduğunu bildirdi.

FED MART AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

Para piyasalarında Fed fiyatlamaları yaşanıyor. Piyasalarda dalgalı seyir devam ederken, Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Fed’in ilk faiz indirimine gitme ihtimali ise mayısta yüzde 20 ve haziranda yüzde 64 ile fiyatlanıyor.