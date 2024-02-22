Faiz kararı öncesinde dolar rekor seviyede! Fed ve TCMB rüzgarı esiyor

22 Şubat 2024 10:02 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 10:06

Merkez Bankası faiz kararı öncesinde dolarda yukarı yönlü seyir devam ediyor. Dün Fed tutanaklarını fiyatlayan dolar zirveye çıktı.

Küresel tarafta Fed tutanakları ve şirket bilançoları konuşuldu. Tutanaklar Fed’in hemen gevşemeyeceğinin sinyallerini verirken, biraz daha bekleyeceğinin en güçlü sinyallerini verdi. Tutanaklarda Fed yetkililerin politika duruşunu gevşetmek için çok hızlı hareket etmenin risklerine dikkati çekerken enflasyonun düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesinin daha uzun sürebileceği ihtimali vurgulandı. Tutanaklarda üyelerin faiz indirimi konusunda aceleci olmayacağı ve enflasyon konusunda temkinli olduğuna yönelik ifadeler öne çıktı. FOMC toplantı tutanakları sonrası küresel piyasalar pozitif risk iştahı hakim kalırken dolar endeksi 104 puanın altına indi.

Tutanaklar sonrası gerilemenin sürdüğü dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 103,86, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,31 ile eksi yönde bulunuyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Yurt içinde ise dolar/TL’de rekor yaşandı. Dolar 31 seviyesinin üzerine çıkarak zirveyi gördü. Dolar tarafında Merkez Bankası faiz kararı öncesinde yukarı yönlü hareket devam ediyor. Yurt içinde odak TCMB’nin PPK toplantısında bulunuyor. Merkez Bankası’nın şubat ayındaki faizi yüzde 45’te sabit tutulması beklenirken karar sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin mesajlar yakından izlenecek.

Yılın ilk enflasyon raporu toplantısında da TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon görünümünün bozulması durumunda yeniden sıkılaştırmaya gidilebileceğini söylemiş, enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ettiklerini belirtmişti. Başkan Karahan, kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar politika faizinin mevcut seviyede kalacağının da sinyalini vermişti.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, yeni güne 31,03 ile tarihi zirvesinde başladı. Aynı dakikalar euro/TL, 33,70 seviyesinden işlem görüyor.

Serbest piyasada 31,0230 liradan alınan dolar, 31,0250 liradan satılıyor. 33,7160 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 33,7180 lira olarak belirlendi.