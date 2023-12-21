Faiz kararı öncesinde dolar yükselişte! İşte günün ilk rakamları

21 Aralık 2023 09:22 - Güncelleme : 21 Aralık 2023 09:24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün saat 14:00’da aralık ayı faiz kararını açıklayacak. Faiz kararı öncesinde gözler döviz kurlarına çevrildi. Dolar kurunda yukarı yönlü pozitif seyrin devam ettiği görüldü.

PPK BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ekonomik büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.500 puanın destek, 7.700 ve 7.770 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

DÖVİZ PİYASASI GÜNE ARTIŞLA BAŞLADI

İstanbul serbest piyasada dolar 29,1310 liradan, avro 31,9120 liradan güne başladı. Serbest piyasada 29,1290 liradan alınan dolar, 29,1310 liradan satılıyor. 31,9100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,9120 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 29,1310 lira, avronun satış fiyatı ise 31,9430 lira oldu.

MOODY’S’DEN KRİTİK TÜRKİYE YORUMU

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, kısa süre önce Türkiye’nin kredi notunu pas geçti. Salı günü kuruluş tarafından yapılan açıklamada "Kredi görüşümüz, olumlu bir senaryoda bile toparlanması zaman alacak kurumsal ve yönetişim gücündeki erozyona karşı ekonomik gücü ve ılımlı borcu yansıtmaktadır" denildi.