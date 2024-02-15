'Faizsiz kredi' hamlesi: Hangi banka ne kadar veriyor?

15 Şubat 2024 11:15 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 11:19

Ekonomi yönetiminin aldığı kararlar doğrultusunda faizlerde yaşanan artışlar ve likidite sıkıntısı yaşamayan bankalar kesenin ağzını açtı. Müşteri kapmak için birbiriyle yarışan bankalar vatandaşlara faizsiz nakit avans ve kredi veriyor. İki ürünü birden kullanarak 30 bin lira alanlar 6 ay boyunca ayda 5 bin lira ödüyor.

SIFIR FAİZLİ KREDİ

Sabah Gazetesi’nden Merve Bilkay’ın haberine göre, enflasyon etkisiyle kredi faizleri aylık bazda yüzde 5'e dayandı. Bankalar attıkları kredi adımıyla tüketicilerin bazı ihtiyaçlarını sıfır faizli kredi ile karşılamasını sağlıyor.

İnternet üzerinden başvuru yapanlar kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor.

KREDİ NOTUNA GÖRE DEĞERLENDİRME YAPILIYOR

Bankaya müşteri olduktan sonra kredi ya da nakit avans talep kısmından da başvuru yapıp onay gelmesiyle birlikte para hesabınıza geçiyor.

Bankalar, yaptıkları incelemede kredi notuna göre kredi ya da nakit avansı veriyor. Bundan dolayı limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor.

İşte banka banka ödeme tutarları

Enpara, yeni müşterilere özel masrafsız 6 ay vade, yüzde 0 faizli 10 bin lira kredi veriyor.

QNB Finansbank ise yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 10 bin lira nakit avans ve 6 ay vadeli 10 bin lira kredi olmak üzere toplam 20 bin lira limit sağlıyor. Bu kampanyayı kullananlar ayda 3.333 lira geri ödeme yapıyor.

Garanti BBVA ise 20 bin lirası nakit avans, 10 bin lirası kredi olmak üzere toplamda 30 bin lirayı, yüzde 0 faizle 6y vadede kullandırıyor. Aylık toplam ödemesi 5 bin lira oluyor.

İş Bankası, yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 30 bin lira tutarında faizsiz nakit avans kullandırıyor.

Burganbank ise aynı şartlarda 10 bin lira veriyor. CepTEB kullanıcıları ise 6 ay vade, sıfır faizle 20 bin lira finansmana erişebiliyor.

Yapı Kredi Bankası da yeni müşterilere özel kampanyasında yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli 15 bin lira nakit avans ile birlikte Chippin'e üye olanlara ayrıca 5 bin lira nakit avans sağlıyor.

Masrafsız ihtiyaç kredisi Enpara Yeni müşterilere özel 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 10 bin lira limit Aylık ödeme: 1666 lira.

QNB Finansbank Yeni müşterilere özel Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 10 bin lira nakit avans, 6 ay vadeli 10 bin lira kredi, toplamda 20 bin lira limit. Aylık ödeme: 3333 lira.

Akbank Yeni müşterilere özel Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 20 bin lira taksitli nakit avans, 6 ay vadeli 10 bin lira kredi, toplamda 30 bin lira limit. Aylık ödeme: 5000 lira

Garanti BBVA Yeni müşterilere özel Yüzde 0 faiz, 6 ay vadeli 20 bin lira taksitli nakit avans, 6 ay vadeli 10 bin lira kredi, toplamda 30 bin lira limit. Aylık ödeme: 5000 lira