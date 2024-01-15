Tgrt Haber
15 Ocak 2024 14:16 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 14:35

FAST sorunu ile ilgili Merkez Bankası’ndan açıklama!

Haftanın ilk işlem gününde FAST para transfer sisteminde yaşanan sorun çözüldü. Merkez Bankası’ndan EFT ve FAST işlemlerindeki aksaklık ile ilgili açıklama geldi.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: TGRT Haber
FAST sorunu ile ilgili Merkez Bankası’ndan açıklama!
FAST, Merkez Bankası, EFT

Sabah saatlerinde başlayan FAST sorunu pek çok banka müşterisinde tedirginliğe neden olmuştu. Farklı bankalar ile FAST para transferi yapmaya çalışanlar, bir süreliğine "Fast sistemindeki alt yapı çalışması nedeniyle geçici bir süre FAST ile para transferi gerçekleştirilememektedir" uyarısı aldı.

Haftanın en yoğun gününde başlayan FAST krizi çözüldü.

MERKEZ BANKASI AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Merkez Bankası yetkilileri yaşanan sorundan EFT işlemlerinin hiç etkilenmediğini, ancak FAST işlemlerinin yavaşladığını dile getirdi. Sistemdeki yavaşlamanın ise saat 09.48 itibarıyla düzeltildiği belirtildi.

FAST VE EFT İŞLEMİ BEKLEMEDE UYARISI GELDİ

Türkiye genelinde FAST ve EFT’de aksamalar yaşamıştı. Alım- satım yapamayan ya da ticari alışveriş işlemlerini gerçekleştiremeyen vatandaşlar bankalardaki sorun için çarğrı merkezlerine yönelmişti.

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FASTMerkez BankasıEFT
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