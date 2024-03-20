Fed faiz kararı piyasaların odağında! Altın fiyatları baskı altında, dolar güçlü seyrediyor

20 Mart 2024 09:13 - Güncelleme : 20 Mart 2024 09:15

ABD Merkez Bankası (Fed) Küresel piyasaların odağında yer alıyor. Piyasalarda kritik karar öncesi oynaklık arttı. Değerli metaller baskı altında kalmaya devam ederken altında ay başında yaşanan rekor fiyatlamaların gerisinde bir miktar toparlanma ile devam ediyor.

FED BU AKŞAM FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Fed başkanı Jerome Powell’ın kritik faiz kararını açıklaması bekleniyor. Bankanın, enflasyonun sürdürülebilir bir yolda olduğunu görmek için faiz ayarlamalarından önce beklemesi ve faiz oranını sabit tutması bekleniyor.

Fed'in faiz oranını 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-yüzde 5,5'te sabit tutması bekleniyor. Politika yapıcılar, herhangi bir faiz ayarlamasını değerlendirmeden önce enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir yolda olduğundan emin olmanın önemini vurguluyor.

YENİ ÜÇ AYLIK EKONOMİK PROJEKSİYON YAYINLANACAK

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ayrıca yeni üç aylık ekonomik projeksiyonlar yayınlamaya hazırlanırken, tüm gözler potansiyel faiz indirimleri ve bu tür hamlelerin zamanlamasına ilişkin içgörüler için nokta grafiği olarak adlandırılan grafikte olacak.

Aralık ayındaki son projeksiyonlar 2024 yılı sonuna kadar üç çeyrek puanlık faiz indirimine işaret ediyordu.

Bu arada, ABD'de yıllık enflasyon Şubat ayında beklenmedik bir şekilde yüzde 3,1'den yüzde 3,2'ye yükseldi ve çekirdek oran beklenenden daha az düşerek yüzde 3,8'e geriledi. Bu da hizmet enflasyonunun inatçı olduğunu kanıtlamasıyla birlikte enflasyonu hedefe geri döndürmenin daha zor hale geldiğini gösterdi.

ALTIN FİYATLARI BASKI ALTINDA

Fed'in tutumuna ilişkin belirsizlik sürerken külçe altın fiyatları 2.150 dolar destek seviyesini geri alarak bu hafta kaybettiği zemini bir miktar toparladı. Ancak sarı metal Mart ayının başlarında ulaştığı rekor seviyelerin de oldukça altında kaldı.

DOLAR GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Fed toplantısı beklentisi ve Japonya Merkez Bankasından sinyaller, yatırımcıların büyük ölçüde dolara yönelmesine neden olurken dolardaki güç altın fiyatları üzerinde önemli bir ağırlık oluşturdu. Dolar endeksi güçlü kazançlar elde ettikten sonra iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.