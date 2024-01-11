Fed’in yönünü belirleyecek kritik ABD enflasyon verisi bekleniyor! Altın ve dolarda hareketlilik başladı

11 Ocak 2024 10:10 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 10:21

Küresel piyasalarda dikkatler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Küresel hisse senedi endeksleri Fed’in para politikasının yönü açısından kritik öneme sahip ABD enflasyon verileri öncesinde yükseliyor. Önceki gün artıda kapanan Wall Street endeksleri vadeli işlemlerde yukarı yönlü seyri sürdürüyor.

Veri öncesinde ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,02’de yatay seyrederken Dolar Endeksi hafif geriledi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklenen önemli merkez bankalarının, söz konusu indirimlere ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlik devam ediyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin, Fed'in gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceğini belirterek, ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,2 olmasının beklendiğini belirtiyor.

Söz konusu verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini vurgulayan ekonomistler, yoğun geçecek bilanço döneminin de hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini ifade ediyor.

ALTIN VE DOLARDA HAREKETLİLİK BAŞLADI

Enflasyon verileri öncesinde para piyasalarında, Fed'in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 67 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştirebileceği fiyatlanıyor. ABD enflasyon verileri öncesinde dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 102,2 seviyesinde bulunurken, altının ons fiyatı önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 32 dolardan alıcı buluyor.

FED FAİZ İNDİRİMİNE NE ZAMAN BAŞLAR?

New York Fed Başkanı John Williams, ABD’de para politikasının artık enflasyonu yüzde 2 hedefine ulaştıracak kadar sıkı olduğunu söyledi, ancak politika yapıcıların faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla kanıta ihtiyaçları olduğunu belirtti. Çarşamba günü konuşan Williams, “Benim baz senaryom, para politikasının mevcut kısıtlayıcı duruşunun dengeyi yeniden inşa edeceği ve enflasyonu yüzde 2’lik uzun vadeli hedefimize geri getireceği yönünde” dedi.

Fed'in enflasyonun yüzde 2'ye doğru gideceğinden emin olduğunda faiz oranlarını düşürebileceğini kaydeden Williams, enflasyonun 2024'te yüzde 2,25'e, 2025'te de yüzde 2'ye düşeceğini öngördüğünü ifade etti.

FED’İN SIKILAŞTIRMA DÖNGÜSÜ ANİDEN SONA EREBİLİR

“Hedeflerimize tam olarak ulaşmak için bir süre daha kısıtlayıcı bir politika duruşu sürdürmemiz gerekeceğini tahmin ediyorum” diyen Williams, faiz indirimlerinin yalnızca enflasyonun hedefe doğru ilerlediğinden emin olunduğunda başlamasından yana olduğunu ifade etti.

Politika yapıcıların bu ay Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz oranlarını sabit bırakmaları ve ekonomiyi değerlendirmek için kendilerine daha fazla zaman tanımaları bekleniyor. Tahvil yatırımcıları ise Fed’in sıkılaştırma döngüsünün aniden sona ereceği beklentisiyle fiyatlama yapıyor. Bununla birlikte son dönemde mart ayında faiz indirimi olacağına ilişkin beklentiler azaldı.