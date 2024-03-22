Fitch, 9 büyükşehir belediyesinin kredi notunu yükseltti!

22 Mart 2024 10:16 - Güncelleme : 22 Mart 2024 10:17

Merkez Bankası faiz kararı yüzde kaç oldu, arttı mı? TCMB faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı yüzde kaç oldu, arttı mı? TCMB faiz kararını açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de 9 büyükşehir belediyesinin kredi notunu yükseltti. Fitch'den yapılan açıklamaya göre, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla ve Konya büyükşehir belediyelerinin kredi notu "B"den "B+"ya çıkarıldı.

6 İL POZİTİF, 3 İL DURAĞAN SEVİYEDE

Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Manisa ve Muğla'nın kredi notu görünümleri "pozitif", İstanbul, Konya ve Mersin'in görünümleri ise "durağan" olarak belirlendi. Fitch ayrıca İstanbul'un kıdemli teminatsız notunu da "B"den "B+"ya yükseltti.

Bu kredi notu değerlendirmesi Türkiye'nin büyükşehir belediyelerinin mali sağlığının güçlenmesinin yanı sıra, uluslararası arenada daha güçlü bir finansal itibar kazanmasına da katkıda bulunuyor.