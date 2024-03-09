Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

09 Mart 2024 01:15 - Güncelleme : 09 Mart 2024 01:35

Fitch, merakla beklenen Türkiye kararını açıkladı. Türkiye'nin kredi notu "B"den "B+"ya yükseltilirken, not görünümü "durağan"dan "pozitif"e çıkarıldı.

Fitch'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beklenenin ötesinde gerçekleşen parasal sıkılaşma riskleri azalttı.

Enflasyonun yıl boyunca ortalama yüzde 58'de seyretmesini, 2024 sonunda yüzde 40 ile Merkez Bankası'nın yüzde 36'lık hedefinin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz"

FITCH'İN KARARI NEDEN ÖNEMLİ?

Kredi kuruluşlarının değerlendirmesi doğrudan yatırımlar için oldukça önemli görülüyor. Şirketler ve fonlar bir ülkeye yatırım yapmak için kredi derecelendirme kuruluşlarını izliyor.

Yatırımcılar, en az 2 kuruluşun yatırım yapılabilir seviyede not vermesi şartını arıyor.