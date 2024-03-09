Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
09 Mart 2024 01:15 - Güncelleme : 09 Mart 2024 01:35

Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Fitch Türkiye&#039;nin kredi notunu yükseltti
Sondakika, Haber, Ayrıntı

Fitch, merakla beklenen Türkiye kararını açıkladı. Türkiye'nin kredi notu "B"den "B+"ya yükseltilirken, not görünümü "durağan"dan "pozitif"e çıkarıldı.

Fitch'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beklenenin ötesinde gerçekleşen parasal sıkılaşma riskleri azalttı.

Enflasyonun yıl boyunca ortalama yüzde 58'de seyretmesini, 2024 sonunda yüzde 40 ile Merkez Bankası'nın yüzde 36'lık hedefinin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz"

FITCH'İN KARARI NEDEN ÖNEMLİ?

Kredi kuruluşlarının değerlendirmesi doğrudan yatırımlar için oldukça önemli görülüyor. Şirketler ve fonlar bir ülkeye yatırım yapmak için kredi derecelendirme kuruluşlarını izliyor.

Yatırımcılar, en az 2 kuruluşun yatırım yapılabilir seviyede not vermesi şartını arıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...