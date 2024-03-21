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21 Mart 2024 13:22 - Güncelleme : 21 Mart 2024 13:32

Fiyatları duyanlar şaşıp kalıyor! Enflasyona meydan okuyan lokanta... "Sudan ucuz"

İstanbul Üsküdar'da enflasyona meydan okuyan esnaf lokantasındaki fiyatları duyanlar şaşıp kalıyor. Vatandaş tarafından büyük ilgi gören lokantada '3 tabak yemek 75 lira' kampanyası başlatıldı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Üsküdar'da 7 yıldır hizmet veren bir esnaf lokantasındaki fiyatlar vatandaşları şaşırtıyor. Herkes yemek yiyebilsin diye başlatılan  '3 tabak yemek 75 lira' kampanyası vatandaşlar tarafından oldukça ilgiyle karşılanıyor. 

Yoğun ilgi gören restoran, öğrencilerden işçilere kadar geniş bir kesimi ağırlıyor.Fiyatları duyanlar şaşıp kalıyor! Enflasyona meydan okuyan lokanta... "Sudan ucuz" - 1. Resim

KAMPANYA 5 LİRADAN BAŞLADI 

Lokantada çalışan işçilerden Arif Savaş, "Patronumuzla beraber 5 liradan başladık. Şu anda 25 lira. Bu fikir şöyle geldi. Biz aile şirketi olduğumuz için insanları düşünerek fiyatları normal tutmaya başladık. Alışverişimizi de toptan almaya başladık. O yüzden fiyatlarımız uygun oluyor' dedi.

MÜŞTERİLER ŞAŞIRIYOR 

İşletmenin sahibi Servet Doğan, "Sadece çorba pilav değil diğer yemeklerimiz de uygun. Bizi bu fiyatlar kurtarıyor. Aile şirketiyiz ama 7-8 tane elemanımız da var. Tabii müşteriler şaşırıyorlar. Üsküdar'da bizden daha uygun veren bir lokanta yok. Bol çeşit yapıyoruz, müşterilerimizi doyuruyoruz" diye konuştu.Fiyatları duyanlar şaşıp kalıyor! Enflasyona meydan okuyan lokanta... "Sudan ucuz" - 2. Resim

"SUDAN UCUZ"

Müşteri Ahmet İkli ise "75 lira sudan ucuz. Dışarıdan sadece çorba alabiliyoruz. Burası uygun. Temiz lokanta. Gerçekten ciddi söylüyorum dışarıda tek bir tabağa verdiğim çorbaya burada üç çeşit yemek yedim. Bir tabak nerede, üç tabak nerede? Herkese tavsiyem olsun, güvenilir ve ucuz lokanta atıyorlarsa buraya gelsinler" dedi.Fiyatları duyanlar şaşıp kalıyor! Enflasyona meydan okuyan lokanta... "Sudan ucuz" - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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