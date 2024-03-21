Fiyatları duyanlar şaşıp kalıyor! Enflasyona meydan okuyan lokanta... "Sudan ucuz"
İstanbul Üsküdar'da enflasyona meydan okuyan esnaf lokantasındaki fiyatları duyanlar şaşıp kalıyor. Vatandaş tarafından büyük ilgi gören lokantada '3 tabak yemek 75 lira' kampanyası başlatıldı.
Üsküdar'da 7 yıldır hizmet veren bir esnaf lokantasındaki fiyatlar vatandaşları şaşırtıyor. Herkes yemek yiyebilsin diye başlatılan '3 tabak yemek 75 lira' kampanyası vatandaşlar tarafından oldukça ilgiyle karşılanıyor.
Yoğun ilgi gören restoran, öğrencilerden işçilere kadar geniş bir kesimi ağırlıyor.
KAMPANYA 5 LİRADAN BAŞLADI
Lokantada çalışan işçilerden Arif Savaş, "Patronumuzla beraber 5 liradan başladık. Şu anda 25 lira. Bu fikir şöyle geldi. Biz aile şirketi olduğumuz için insanları düşünerek fiyatları normal tutmaya başladık. Alışverişimizi de toptan almaya başladık. O yüzden fiyatlarımız uygun oluyor' dedi.
MÜŞTERİLER ŞAŞIRIYOR
İşletmenin sahibi Servet Doğan, "Sadece çorba pilav değil diğer yemeklerimiz de uygun. Bizi bu fiyatlar kurtarıyor. Aile şirketiyiz ama 7-8 tane elemanımız da var. Tabii müşteriler şaşırıyorlar. Üsküdar'da bizden daha uygun veren bir lokanta yok. Bol çeşit yapıyoruz, müşterilerimizi doyuruyoruz" diye konuştu.
"SUDAN UCUZ"
Müşteri Ahmet İkli ise "75 lira sudan ucuz. Dışarıdan sadece çorba alabiliyoruz. Burası uygun. Temiz lokanta. Gerçekten ciddi söylüyorum dışarıda tek bir tabağa verdiğim çorbaya burada üç çeşit yemek yedim. Bir tabak nerede, üç tabak nerede? Herkese tavsiyem olsun, güvenilir ve ucuz lokanta atıyorlarsa buraya gelsinler" dedi.