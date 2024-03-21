Fiyatları duyanlar şaşıp kalıyor! Enflasyona meydan okuyan lokanta... "Sudan ucuz"

21 Mart 2024 13:22 - Güncelleme : 21 Mart 2024 13:32

Üsküdar'da 7 yıldır hizmet veren bir esnaf lokantasındaki fiyatlar vatandaşları şaşırtıyor. Herkes yemek yiyebilsin diye başlatılan '3 tabak yemek 75 lira' kampanyası vatandaşlar tarafından oldukça ilgiyle karşılanıyor.

Yoğun ilgi gören restoran, öğrencilerden işçilere kadar geniş bir kesimi ağırlıyor.

KAMPANYA 5 LİRADAN BAŞLADI

Lokantada çalışan işçilerden Arif Savaş, "Patronumuzla beraber 5 liradan başladık. Şu anda 25 lira. Bu fikir şöyle geldi. Biz aile şirketi olduğumuz için insanları düşünerek fiyatları normal tutmaya başladık. Alışverişimizi de toptan almaya başladık. O yüzden fiyatlarımız uygun oluyor' dedi.

MÜŞTERİLER ŞAŞIRIYOR

İşletmenin sahibi Servet Doğan, "Sadece çorba pilav değil diğer yemeklerimiz de uygun. Bizi bu fiyatlar kurtarıyor. Aile şirketiyiz ama 7-8 tane elemanımız da var. Tabii müşteriler şaşırıyorlar. Üsküdar'da bizden daha uygun veren bir lokanta yok. Bol çeşit yapıyoruz, müşterilerimizi doyuruyoruz" diye konuştu.

"SUDAN UCUZ"

Müşteri Ahmet İkli ise "75 lira sudan ucuz. Dışarıdan sadece çorba alabiliyoruz. Burası uygun. Temiz lokanta. Gerçekten ciddi söylüyorum dışarıda tek bir tabağa verdiğim çorbaya burada üç çeşit yemek yedim. Bir tabak nerede, üç tabak nerede? Herkese tavsiyem olsun, güvenilir ve ucuz lokanta atıyorlarsa buraya gelsinler" dedi.