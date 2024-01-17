Forbes listeyi güncelledi! İşte Türkiye'deki en zengin 10 kişi

17 Ocak 2024 14:10 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:11

Forbes, dünyanın en zengin 500 insanının yer aldığı Forbes 500 listesini yayınladı. Forbes'a göre, Türkiye'nin en zengin 10 ismi de belli oldu. Vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar listeye giremedi.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 10 İSMİ

1-) Murat Ülker - 5,1 milyar dolar

2-) Semahat Sevim Arsel - 3 milyar dolar

3-) İpek Kıraç - 2,9 milyar dolar

4-) Rahmi Koç - 2,6 milyar dolar

5-) İbrahim Erdemoğlu - 2,6 milyar dolar

6-) Erman Ilıcak - 2,4 milyar dolar

7-) Ferit Şahenk - 2,4 milyar dolar

8-) Filiz Şahenk - 2,2 milyar dolar

9-) Ali Erdemoğlu - 2,2 milyar dolar

10-) Nihat Özdemir - 2 milyar dolar