Galatasaray ile sponsorluk anlaşması vardı: Dev şirket konkordato ilan etti

08 Ocak 2024 13:33 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 13:44

Yurt içi kargo taşımacılığında adından söz ettiren şirketlerin başında gelen GKN Kargo Lojistik Dağıtım ve Depolama, Galasaray ile büyük bir sponsorluk anlaşması yapmıştı. Hızlı büyümesiyle dikkatleri üzerine çeken dev şirket, 4 Ocak günü konkordato talebinde bulundu.

TOPLAM BORÇ 500 MİLYONDAN FAZLA

Şirketin toplam borcu 508 milyon TL seviyesinde olduğu dava dilekçesinde de şirketin yaşadığı mali sıkıntının temelinde birkaç ay önce yapılan bir sponsorluk anlaşması ve mali dengenin bozulması belirtildi.

"ŞİRKET KIMILDAYAMAZ HALE GELDİ"

GKN Kargo, geçen Temmuz’da 2023-24 futbol sezonunda Galatasaray’ın sponsoru oldu. Şirket, anlaşma nedeni ile kulübe 42 milyon TL ödeyecek. Dava dilekçesinde, söz konusu anlaşmanın, şirketin mali yapısını bozduğu “Şirketimiz kımıldayamaz hale geldi’ denildi.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ

Yapılan başvuru üzerine mahkeme 5 milyon TL sermayeli GKN Kargo’ya 3 aylık geçici mühlet verdi. Mahkeme, Prof. Dr. Serdar Kale, Mali Müşavir Canan Koçyiğit ve Prof. Dr. Oktay Taş’ı da geçici konkordato komiseri heyeti olarak atadı. Bu arada, şirketin varlıklarının toplam değeri ise 281 milyon 194 bin TL seviyesinde