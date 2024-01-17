Gazeteci Cem Küçük son 6 yılın emekli zamlarını yorumladı: Artık alım gücü düştü

17 Ocak 2024 10:20 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:42

Emeklinin dört gözle beklediği ek zammı Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat duyurdu. 2024 yılının ilk 6 ayında emekli enflasyon farkından doğan yüzde 35,57’lik zammına ek yüzde 5 artışla birlikte toplamda yüzde 42,6 artış alacak. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıktı.

Gazeteci Cem Küçük TGRT Haber canlı yayınında emeklinin aldığı zammı değerlendirdi. Küçük son 6 yılın zamlarını yıl yıl ne kadar artış yapıldığının tablosunu da paylaştı.

SON 6 YILDA EMEKLİ İLE ASGARİ ÜCRETLİ MAKASI AÇILDI

Cem Küçük, emeklinin 2019’dan bu yana yapılan zam miktarlarını değerlendirerek, “2019 yılında en düşük emekli maaşı 1000 liraydı. Asgari ücrette o yıl 2 bin 20 liraydı. Arada çok fark vardı ama 2019’da alım gücü iyiydi. 2020’de 2 bin 300 liraydı asgari ücret, en düşük emekli maaşı ise 1500 liraydı. Yüzde 70-80’e yakın arada bir fark var ama 2022’den sonra asgari ücret ile emekli maaşı maaş makası iyice açıldı. Önceden asgari ücret ile en düşük emekli maaşı birbirine daha yakındı. Bu zamla birlikte asgari ücret 17 bin liraya, emekli aylığı da 10 bin liraya çıktı. Arada 7 bin lira fark ile yüzde 70 gibi bir aralık var ama alım gücü iyi değil. Aradaki oranlar yüzdesel anlamda değişmedi ama simit bile 10 lira oldu.” dedi.

YIL YIL EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TABLOSU

Küçük, emeklinin 6 yıllık maaşının tablosunu paylaştı. İşte yıl yıl en düşük emekli aylığı tutarları:

2019 1000 TL

2020 1500 TL

2022 Ocak 2500 TL

2022 Temmuz 3500 TL

2023 Ocak 5500 TL

2023 Nisan 7500 TL

2024 10.000 TL

SİYASİLER MAAŞ ARTIŞINA NE DEDİ?

Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılını ‘Emekliler yılı’ olarak ilan ettiğini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Emeklileri açlığa mahkum etti. Erdoğan’ın açıkladığı ilave zam da en düşük emekli maaşını yükselttiği seviye de yetersizdir. Emekliler buna mahkum edilemez. En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan da emekli zammının hayal kırıklığına uğrattığını dikkat çekerek “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısından SGK ve Bağ-kur emeklilerine ‘yüzde 5’ oranında ek zam çıkması, aylık 15 bin TL seviyesini aşan açlık sınırının da çok altında maaşlarla yaşamaya çalışan milyonlarca emeklimizi büyük hayal kırıklığına uğratmıştır.” yorumunda bulundu.