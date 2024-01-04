Gazeteci Cem Küçük SSK, Bağ-Kur ve en düşük emekli maaşı için çözümü açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmeli

04 Ocak 2024 14:50 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 14:57

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 yılının aralık ayı enflasyonu ile birlikte memur, SSK, Bağ-Ku ve memur emeklisinin zam oranları belli oldu.

Yıllık enflasyon oranının ortaya çıkmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 29,79 enflasyon farkı alacak. Memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı yüzde 49,25 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 37,57'lik zam ortaya çıktı. Bu zam, kök maaşı en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liranın altında olan emeklilerin ise kök maaşına yapılacak.

CEM KÜÇÜK: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREYE GİRMELİ

SSK ve Bağ-Kur’lular için milyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söyleyeceği son söze kilitlenirken Gazeteci Cem Küçük’ten “Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmeli” yorumu geldi ve beklenen en düşük emekli maaşı rakamını açıkladı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN ZAM ORANI YÜZDE 49'A YUVARLANACAK MI?

Gazeteci Cem Küçük TGRT Canlı yayınında derece derece değişen memur maaşları ve emekli maaşlarının tablosunu paylaştı. En düşük emekli maaşı, SSK ve Bağ-Kur’lu için çözümü açıklayan Cem Küçük, emeklinin temmuzda zam oranının düşük kaldığına dikkat çekti. Küçük, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için devreye girmesi lazım. Zaten temmuz unutuldular, şimdi az geldi. Düşünün en düşük maaş alanlara temmuzda da bir şey verilmedi. Şu anda da sadece yüzde 37, yani çok düşükte kaldılar. Memurlar neredeyse yüzde 100’ün üzerinde zam ve seyyanen fark aldılar. En düşük maaş 11 bin 550 liraya çıkacak mı? O bekleniyor.” ifadelerini kullandı.