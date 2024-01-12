Gazeteci Cem Küçük’ten staj ve çıraklık borçlanması müjdesi! Erken emeklilik geliyor: 1999-2000 sonrası SGK’lı için 2160 gün prim yeterli

12 Ocak 2024 15:54 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 15:57

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan staj ve çıraklık sigortası olan yüz binlerce kişiye müjde geldi. Staj ve çıraklık borçlanması geliyor. Yapılacak düzenleme ile erken emekliliğin önü açılıyor. TGRT Haber canlı yayınında düzenlemenin detaylarını paylaşan Gazeteci Cem Küçük, 2160 gün prim ile erken emekliliğin mümkün olabileceğini duyurdu.

Küçük, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin emeklilik sistemi için köklü değişiklikler olacağını duyurmuştu. 1999-2000 sonrası SGK’lılar için staj ve çıraklık borçlanması geliyor. Tam 2160 gün prim desteği ile erken emeklilik mümkün olacak.” dedi.

DOĞUM BORÇLANMASI İLE 6 YILA KADAR ERKEN EMEKLİLİK

Özellikle kadın çalışanların, staj ve çıraklık sigortası süresince borçlanma yapabileceğini aktaran Küçük, “Staj ve çıraklık sürecinde dünyaya gelen çocuğu olan kadınlar, çocuk başına 2 yıl olmak üzere toplamda 6 yıla kadar doğum borçlanması yapma hakkına sahip. Yani staj ve çıraklık borçlanması ile 6 yıla kadar erken emeklilik mümkün oluyor.” diye konuştu.

AYLIK BORÇLANMA TUTARI NE KADAR?

Aylık borçlanma miktarı asgari ücrete gelen yüzde 49.11’lik oran sonrası 6.399 TL’ye yükseldi.

BORÇLANMA NASIL YAPILIYOR?

Borçlanma işlemi, belirli miktar ödeme yaparak gün satın alma şeklinde gerçekleşiyor. 1 yıllık borçlanan birisi ocakta yaptığı başvuruyla birlikte ortalama 77 bin lira ödeyecek.