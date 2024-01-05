Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da: Emekli aylığı artışında iki ayrı formül

05 Ocak 2024 07:24 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 07:25

Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve memur emeklisinin alacağı zam yüzde 49,25 olarak netleşirken, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artış ise yüzde 37,57 ile sınırlı kaldı.

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı yüzde 37,57’lik zammın da memur emeklisinin alacağı zam oranına eşitlenmesini istediklerini belirterek "Memur emeklisi ile diğer emekliler arasında yaklaşık 12 puanlık bir fark var. Bu 12 puanlık fark doğru değil. Hepimiz aynı fırına, aynı çarşıya, aynı pazara gidiyoruz. Bu nedenle aradaki farkın kapanması gerekir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam, memur emeklisinin alacağı zamma eşitlenmeli. Emeklilerde bir beklenti oluştu" dedi.

FORMÜLLER MASADA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl temmuz ayında "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu" sözleriyle yıl sonunu işaret etmişti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olan da var, az primle emekli oldukları için kök aylığı 3 bin 500-5 bin olduğu hâlde 7 bin 500 alan da var. Bu durumda olanlar için çalışılıyor. Mutlaka düşük gelirlileri gözeteceğiz" diyerek en düşük emekli aylığıyla ilgili bir çalışma yapıldığına dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, düşük gelirlileri gözeteceklerinin de altını çizmişti.

Bu çerçevede zamlar konusunda birkaç formülün masa olduğu öğrenildi. İlk alternatif, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de memur emeklisi kadar, diğer bir deyişle yüzde 49,25 kadar bir zam yapılması. Bir diğer formül ise yüzde 37,57’lik enfl asyon farkına, yüzde 4-4,5 arasında gerçekleşmesi beklenen büyüme rakamının refah payı olarak eklenmesi. Eğer ikincisi gerçekleşirse bu defa SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 41-42 bandına çıkacak. Bu arada, şu anda 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının da 11 bin lira civarına çıkarılabileceği konuşuluyor.

KABİNEDE GÜNDEME GELECEK

Önümüzdeki hafta kabinenin toplanması hâlinde bu konunun toplantıda da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında enfl asyon dışında bir zam yapılması ve en düşük emekli aylığının artırılması durumunda, 16 Ocak’ta çalışmalarına başlayacak TBMM’nin ilk gündem maddesinin bu olması bekleniyor.