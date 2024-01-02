Emekliler yarını bekliyor... İşte konuşulan rakam

02 Ocak 2024 07:12 - Güncelleme : 02 Ocak 2024 07:17

Merkez Bankası, yıllık enflasyon tahminini yüzde 65 olarak açıklamıştı. Enflasyondaki yıllık artış bu oranda gerçekleşirse, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşları yaklaşık yüzde 37-38 civarında artacak. Ancak, AK Parti’deki beklentiler işçi ve esnaf emekli maaşlarının da, memur emeklisine yapılacak yüzde 50’lik zam oranında artırılması yönünde.

EN DÜŞÜK AYLIK 11 BİN LİRA BEKLENİYOR

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti kulislerinde, hâlen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylıklarının 11 bin lira seviyesine çıkarılabileceği konuşuluyor. Ekonomi yönetimi ise işçi ve esnaf emeklilerinin maaşlarının son altı aylık enflasyona, yıllık büyüme oranının da eklenerek en fazla yüzde 42 oranında artırılmasını istiyor. Bu nedenle AK Parti ile ekonomi yönetimi arasında emekli zamları konusunda görüş farkı ortaya çıkıyor.

AK Parti yönetiminin yanı sıra milletvekilleri de işçi ve esnafın emekli maaşlarındaki artışın düşük kalması durumunda, memur emeklileri ile aralarındaki makasın giderek açılacağına, bu durumun emekliler arasındaki maaş adaletsizliğini daha da artıracağına dikkat çekiyor.

Bütün bu gerekçelerle, AK Parti milletvekilleri ve parti yönetiminin hükûmetten beklentisi, işçi ve esnafın emekli maaşlarının da yüzde 50 artırılması yönünde. AK Parti yöneticileri, yaklaşan yerel seçimlere de dikkat çekerek "Bizim seçmen kitlemizin büyük bölümü zaten emekliler. Biz emeklilerle ilgili bir iyileştirme yapmazsak, sahada da zorlanırız. Seçim bölgelerimizde yaptığımız çalışmalarda bunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı’mız zaman zaman bu konu gündeme geldiğinde emeklilerle ilgili yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapılacağını söylemişti. Bu sebeple bizim beklentimiz memur ve memur emeklisine yapılacak yüzde 50’lik zammın SGK ve Bağ-Kur emeklilerine de yapılması yönünde" görüşünü dile getirdi.

AK Parti’de milletvekillerinin büyük bölümü de emeklilerle ilgili iyileştirme yapılması gerektiğini parti yönetimine iletti. Parti yöneticileri, bu taleplerin hükûmete aktarıldığını ve kabinede konunun gündeme geleceğini ifade ettiler.

ARTIŞ OLURSA KANUN ÇIKACAK

İşçi ve esnaf emeklilerinin maaşlarında enflasyon dışında bir zaman yapılması ve en düşük emekli aylığının artırılması durumunda, 16 Ocak’ta çalışmalarına başlayacak TBMM’nin ilk gündem maddesi bu konular olacak. Emekli aylıklarındaki artışın yanı sıra asgari ücretteki işveren desteğinin 500 liradan 700 liraya çıkarılmasının da yer alacağı mini bir torba teklifin TBMM gündemine getirilmesi bekleniyor.