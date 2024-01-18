Gözler torba yasada, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam ne zaman yatacak?

18 Ocak 2024 09:58 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 09:59

SSK, Bağ-Kur emeklilerine ocak zammının yüzde 42.6’ya, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıkarıldı. Yasal düzenlemenin torba teklife önergeyle ekleneceği ifade edilirken temmuzda zam oranlarının eşitlenmesi bekleniyor.

KÖK AYLIK HESABI NASIL YAPILACAK?

Sabah Gazetesi’nden Hazal Ateş’in haberine göre, kök maaşı 8 bin 500 lira olan emeklinin aylığı yüzde 42.6'lık artışla 12 bin 121 lira, yüzde 4 ek ödemeyle 12 bin 606 lira, kök aylığı 10 bin lira olan yüzde 42.6 artışla 14 bin 260 lira, yüzde 4 ek ödemeyle 14 bin 830 lira alacak.

Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emeklileri ile Emekli Sandığı emeklileri arasındaki zam farkı birbirine yakın olacak. Böylece yıl bazında yapılan zam oranı eşitlenmiş olacak. Örneğin ocak-haziran döneminde enflasyon yüzde 24 çıkarsa, işçi, esnaf, çiftçi emeklisinin aylığı yüzde 24 (Yıl bazında yüzde 76.79), emekli memurun da yüzde 18.61 (Yüzde 77.02) artacak.

SSK-BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE EK ZAM NE ZAMAN YATACAK?

İlave zam ve en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenleme bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan torba teklife önergeyle eklenecek. Komisyon'da kabul edildikten sonra gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulama alınacak.

SSK emeklileri aylıklarını 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta alıyor. Yasal düzenlemeden önce aylıklarını yüzde 37.57 oranındaki enflasyon zammı ile alanlara 5 puanlık fark ek olarak yatacak. Yasal düzenleme yapıldığında aylığını almayanlar ise refah payıyla birlikte yüzde 42.6'lık zammını alacak.

ZAM ORANLARI EŞİTLENECEK

Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları ocak-haziran dönemindeki enflasyon oranında artacak. Emekli Sandığı emeklileri ocak ayındaki yüzde 15'lik toplu sözleşmenin üzerindeki enflasyon farkında temmuz ayındaki yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ilave edilecek.

Merkez Bankası'nın yıl sonu yüzde 36'lık enflasyon tahminine göre bu yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 24 çıkması durumunda işçi, esnaf, çiftçi aylıkları yüzde 24 artarken, Emekli Sandığı emeklileri yüzde 18.61 artacak. Bu durumda memur emeklilerinin yıllık toplam aylık zammı 77.2, işçi, esnafın yüzde 76.79 olacak. Böylece Temmuz ayında bütün emeklilerin aylıkları eşitlenecek.

İŞÇİ, ESNAF VE ÇİFTÇİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK (2000 öncesi) 7 bin 616 lira olan emekli aylığı yüzde 42.6 artışla 10 bin 860 liraya çıktı. SSK (2000 sonrası) 4 bin 723 lira olan kök aylık 6 bin 735 liraya çıkacak ancak bu tutar 10 bin liraya tamamlanacak.

Kök aylığı 6 bin 818 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 9 bin 722 liraya, Bağ-Kur tarım işçilerinin kök aylığı da 5 bin 420 liradan 7 bin 729 liraya çıkarken bu tutarlar 10 bin liraya tamamlanacak.