Gram altın 3 bin TL olacak, Dolar çakılacak! Ekonomi uzmanından yatırımcıları ters köşe eden açıklama

22 Şubat 2024 09:02 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 09:11

Her gün TGRT Haber ekranlarında gündemi yorumlayan gazeteci Cem Küçük ve TGRT Haber ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, döviz kuru hakkında merak edilenleri açıkladı. En dikkat çeken açıklaması ise gram altın üzerine oldu. Yıldız, dövize olan talebin artması akabinde dikkatleri azalan rezerv miktarına çevirdi.

GRAM ALTIN 3 BİN TL OLACAK, DOLAR ÇAKILACAK!

Ekonomi uzmanı, küresel piyasalarda devam eden dolar hakkında ise çarpıcı bir açıklamada bulunarak genel değerini özellikle yaz aylarından sonra kaybedeceğinin altını çizdi. 22 Şubat'ta 31 TL aşan dolar, küresel piyasalarda karşılık bulamamaya başlayacağını belirtti.

Öte yandan altının ise yıl sonunda değerinin artacağı yönünde oldu. Yıldız, gram altının 3 bin TL göreceğine yönelik açıklamalarda da bulundu. Bunun en büyük nedeninin ise FED kararları olduğunu belirtti. FED kararlarının özellikle Ons spot altın fiyatlarını etkilediğini bu yüzden gram altında 3 binlerin görülme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

MERKEZ BANKASI SABİT!

Yıldız aynı zamanda yıl içinde faiz kararlarının 45 oranına sabit kalacağı yönünde bir eğilim söz konusu olduğunu açıkladı. Özellikle Türkiye seçimlerinden sonra yılın ikinci yarısında değişmesi beklenen piyasalarda enflasyonun Mayıs'a kadar yükseleceğini ancak sonrası düşüş yaşanma ihtimali olduğunu söyledi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına değinen Yıldız, piyasaların seçim sonrası dengeleri değiştirme ihtimalinin yüksek olacağını da belirtti.

EN YÜKSEK PROMOSYON 15 BİN TL!

TGRT Haber Ekonomi Editörü Yıldız, 3 yıl anlaşmalı olan bankaların promosyonları hakkında şu bilgileri de verdi:

"Emeklilerin ve çalışanların gözü bu bilgilerden. Bu yıl ING Bankası en yüksek promosyon veren banka oldu. Öte yandan 15 binden başlayan promosyonlarda alt seviye 7.500 ve 10 bin arası olacak. Bayram sonrası bu ücretler netleşecek."