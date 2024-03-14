Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 14 Mart 2024 altın fiyatları

14 Mart 2024 07:10 - Güncelleme : 14 Mart 2024 11:28

Altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından çok sık araştırılan konulardan biri.

Altında hareketlilik devam ederken, gram altın güne 2 bin 243 TL seviyesinden başladı.

ALTIN FİYATLARINDA YENİDEN HAREKETLENDİ

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.

Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 14 Mart 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

14 MART 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.243,11

Satış 2.243,37

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.952,00

Satış 4.085,00

YARIM NE KADAR?

Alış 7.905,00

Satış 8.075,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.147,00

Satış 16.418,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.172,00

Satış 2.172,35