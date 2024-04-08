Son dakika altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Nisan 2024 altın fiyatları

08 Nisan 2024 07:45 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 07:51

Geçtiğimiz hafta dalgalanma yaşayan altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı.

Bayram önce altın fiyatlarının yönünü yukarı doğru çevirmesiyle serbest piyasada bugün gram altın 2 bin 408,32 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 325 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.



Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 8 Nisan 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

8 NİSAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.409,28

Satış 2.409,75

8 NİSAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.031,00

Satış 4.326,00

8 NİSAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.014,00

Satış 8.380,00

8 NİSAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.101,00

Satış 16.440,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.342,13

Satış 2.342,57