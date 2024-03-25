Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 25 Mart 2024 altın fiyatları

25 Mart 2024 07:18 - Güncelleme : 25 Mart 2024 07:19

Artık altından bile değerli, fiyatlar tırmanıyor! Uzmanlardan kakao için ‘10 bin dolar’ uyarısı geldi

Artık altından bile değerli, fiyatlar tırmanıyor! Uzmanlardan kakao için ‘10 bin dolar’ uyarısı geldi

Altında makas farkı 250 TL'ye çıktı, kuyumcular bile gram bulamıyor

Altında makas farkı 250 TL'ye çıktı, kuyumcular bile gram bulamıyor

Haftalardır rekor serisini sürdüren altın fiyatları Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından düşüş yaşamıştı.

Altın fiyatları yeni haftaya hafif bir yükselişle başladı.

Gram altın bugün serbest piyasada 2 bin 241 TL'den satılıyor. Çeyrek altının fiyatı ise 4 bin 251 TL.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA!

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.

Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 25 Mart 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

25 MART 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.241,48

Satış 2.241,72

25 MART 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.025,00

Satış 4.251,00

25 MART 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.976,00

Satış 8.278,00

25 MART 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.099,00

Satış 16.905,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.170,83

Satış 2.171,12