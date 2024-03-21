Gram altın yeniden rekor kırdı, iki uzmandan yatırımcıya çok kritik uyarı

21 Mart 2024 10:15 - Güncelleme : 21 Mart 2024 10:22

Yıl başından bu yana altın piyasaları ABD ekonomisinden gelecek haberlere kilitlendi. Piyasaların mart ayında beklediği faiz indirim tarihi haziran ayına ötelenirken FED dün akşam kararını açıkladı. Altın fiyatlarını hareketlendiren gelişme sonrası rekor seviyeler test edildi.

FED SABİT BIRAKTI

Artan jeopolitik riskler ve Türkiye ile Çin merkez bankalarının yüksek oranda altın alımları fiyatları desteklemeye devam ediyor. Artan talebe ABD'de daha gevşek para politikası beklentilerinin teyit edilmesiyle yükseliş ivmesini hızlandırdı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) Mart ayı faiz kararını açıkladı. FED faizi 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Bu yıl Fed tarafından 3 faiz indirimi bekleniyor.

POWELL’DAN FAİZ İNDİRİM SİNYALİ

Kararın açıklanmasının hemen ardından FED Başkanı Jerome Powell, “Bu yılın bir noktasında faiz indirimine gitmemiz muhtemel, ancak görünüm belirsiz ve risklere karşı dikkatli olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Powell açıklamalarından şunları kaydetti:

Ekonomi önemli ilerleme kaydetti, enflasyon önemli ölçüde azaldı. GSYİH, güçlü tüketici talebinin yanı sıra iyileşen tedarik zincirleri ile desteklenmiştir. Eğer işgücü piyasasında önemli bir zayıflama olursa, bu faiz indirimlerine başlamak için bir neden olacaktır.

ALTIN YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Gelişmelerin ardından Fed kararlarından destek olan ons altında grafikler yukarı yönlü hareket etti. Ons başına 2 bin 207 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise Kapalıçarşı piyasasında 2 bin 476 TL’ye çıktı.

TGRT Haber ekranlarında açıklama yapa ekonomist Filiz Eryılmaz, altının yönü için şu ifadeleri kaydetti:

YAZ AYLARINDAN GÜÇLÜ YÜKSELİŞ GELEBİLİR

• Kesin net zamanlama vermek elbette çok mümkün değil ama genel hani teknik olarak baktığımızda temel olarak baktığımızda bu sene sonu itibariyle ben gram altın tarafında 3 bin seviyeleri görürüz diye düşünüyorum.

• Bakın altın en çok ne baskılıyor? Şu an başta Avrupa Merkez Bankası’nın faizleri arttırması, yani dünyada faizler yüksek faiz altının en önemli rakibi en önemli düşmanı faiz yüksekse insanlar faize giderler, altından çakış yapıyorlar.

• Şimdi dolayısıyla bugün örneğin işte FED'den güvercin bir adım görürsek haziranda faiz indirimi geleceği görürsek bu altın tarafındaki yükselişin daha erken başlamasını ve seviyelerin daha yüksek olmasını gündeme getirir.

• Dediğim gibi ben çok büyük güvercinlik veya şahinlik beklemiyorum. Son dönemdeki tavrını koruyan FED olur. Bu senenin ikinci yarısından itibaren göreceğiz.

• Güçlü yükselişleri gram altın tarafında ben mesela yaz aylarında 2.700, 2.500 2.700 arası seviyeleri göreceğimizi düşünüyorum. Üçüncü çeyrekten sonra da 3 binlere doğru hareketin çok daha hızlanacağı kanaatindeyim.

Günler öncesinden altındaki hareketlilikleri tgrthaber.com.tr’ye anlatan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ise şunları kaydetti:

3 BİN TL'YE ADIM ADIM

• Gram altında yeni rekorlar görüyoruz gram altın hem döviz bazlı hem de ons bazlı etkilenen bir enstrüman. Dolar iç piyasada yükselişine devam ediyor.

• Zaten yıl sonunda da 2.500 3.000 TL bandını görebilir beklentisi vardı. Piyasada gram altında yükseliş devam ediyor.

• İç piyasada dolar TL etkili olacak. Dış piyasada da ons altının 2.200 üzerindeki fiyatlaması artık gram altında etkili olmaya başlayacak.

• Ama jeopolitik risk konuşmaya devam ettiğimiz sürece enflasyon riski olduğu sürece Kızıldeniz’deki etkilerin enflasyona ve petrol fiyatlarını tedirgin edici etkisi olduğu sürece ons altın ve gram altın portföylerde yerini almaya devam edecektir.

• Bu noktada 2024’ün ikinci yarısından sonra da beklenti devam ediyor. Gram altındaki yükseliş beklentisi devam ediyor diyelim.