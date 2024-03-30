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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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30 Mart 2024 15:35 - Güncelleme : 30 Mart 2024 15:37

Gramajla oynadılar yetmedi, boş baklava ve tost sattılar! Bu kez zeytinyağı konuşuluyor

Enflasyonla birlikte gıda fiyatlarındaki artış vatandaşın cebine de yansıdı. Sadece enflasyon değil, fırsatçılar da işin içine tuz biber ekti. Marketlerde gramaj pazarlarda demet küçültme oyunları başladı. Hatta esnaf daha da ileri giderek boş tost ve boş baklava satışına başladı. Bununla kalmayanlar şimdi de zeytinyağına ilginç çözüm buldu.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Gramajla oynadılar yetmedi, boş baklava ve tost sattılar! Bu kez zeytinyağı konuşuluyor

Enflasyon nedeniyle gıdadaki fiyatı artışları sofraları vurdu. İşin içine bir de fırsatçılar girince, fiyatlar aldı başını gitti.

Marketlerde satılan ürünlerde gramaj oyunları başlarken, çarşı ve pazarlarda sebzelerde demetleri bile küçülttüler. Hatta esnaf o kadar ileri gitti ki boş tost ve boş baklava bile satmaya başladı. Bu kez de esnafın zeytinyağı çözümü gündem oldu.  

ZAMLANMAYAN ÜRÜN KALMADI

Gıdadaki yüksek fiyatlar vatandaşları zorlarken; meyve, sebze, et, süt, ekmek, yumurta başta olmak üzere neredeyse zamlanmayan ürün kalmadı. Fiyat artışlarına nedeniyle firmalar çeşitli yöntemler uygulamaya koydu. Bu kez şaşırtan uygulama zeytinyağı için geldi.

Boş baklava, sucuk ve peynirsiz tost, dilimle satılan karpuzun ardından yüksek fiyatıyla dikkat çeken zeytinyağı da 'tek kullanımlık' satılmaya başladı.

Gramajla oynadılar yetmedi, boş baklava ve tost sattılar! Bu kez zeytinyağı konuşuluyor - 1. Resim

MİLİLİTRESİ BİLE DUDAK UÇUKLATIYOR

T24'te yer alan habere göre, bir yağ firması, katlanarak artan fiyatlara karşı “tek kullanımlık” 10 mililitre zeytinyağlarını piyasaya sürdü. Ürünün fiyatı internette 69,95 lira iken markette 89,95 liraya satılıyor.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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