ABD ve Çin sınıfta kaldı! Yeni rekabet alanının galibi Afrika

22 Mart 2024 14:37 - Güncelleme : 22 Mart 2024 15:33

Gelecek dönem için güneş enerjisinin ışığı yükselirken ülkeler yeni bir yarışın içine girecek gibi görünüyor. Güneş ışığı bakımından fakir ülkeler milyarlarca dolarlık yatırım yaparken zenginliğin asıl sahipleri enerji üretiminde yine geride kaldı.

Güneş hücreleri ya da güneş panelleri sayesinde güneşten elektrik elde etme yöntemine fotovoltaik (PV) teknolojisi deniliyor. Bu yeni sayılabilecek yöntemi kullanmak için bazı ülkeler milyarlarca dolar harcıyor. Ne var ki bu ülkelerin bazıları güneş ışınlarını hiç bir zaman dik almayan bir başka ifade ile güneş ışığı fakiri ülkeler.

GÜNEŞE ARKASI DÖNÜK ÇİN

Bu durum iki örnekle açıklanabilir: Dünyanın fabrikası olarak nitelenen ve IMF’ye göre dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin, kurulu kapasite açısından açık ara bir numaralı küresel güneş enerjisi üreticisi. Ancak, fotovoltaik (PV) enerji potansiyeli açısından Dünya Bankası tarafından sıralanan ülkeler listesinde 150. sırada yer alıyor.

BİRİNCİLİK AFRİKA KITASINDA

Öte yandan altın ve gümüş gibi madenler bakımdan zengin Orta Afrika Ülkesi Namibya, Dünya Bankası sıralamasına göre ortalama 5,38 kWh/kWp/gün PVOUT ölçümüyle en yüksek genel küresel PV üretim potansiyeline sahiptir.

Kaynak: Global Solar Atlas

Günde yaklaşık 10 saat güneşlenme süresiyle beraber yıl boyunca güneş ışığı ve bol miktarda kullanılabilir arazi Namibya'yı güneş enerjisi potansiyeli açısından diğer tüm ülkelerin önüne koyuyor. Namibya’nın PVOUT ölçümü güneş enerjisine milyarlarca dolarlık yatırım yapan Çin’den yüzde 40 daha yüksek.

Mısır, Botsvana, Fas ve Sudan da konumları bakımından küresel PVOUT ilk 20'sinde yer alıyor. Bu da bölgenin iddialı yenilenebilir enerji geliştirme planlarını hayata geçirmesi halinde Afrika ülkelerinin küresel güneş enerjisi üretim sıralamasında hakimiyet kurabileceğini gösteriyor.

ORTA DOĞU’DA ÜÇ ÜLKE GÖZE ÇARPIYOR

Benzer şekilde yüksek miktarda güneş radyasyonu ve geniş kullanılabilir arazi alanlarına rağmen bazı Orta Doğu ülkeleri de güneş paneli kurumlarında geri sıralarda. Ürdün, Yemen ve Umman PVOUT açısından ilk üç Orta Doğu ülkesi olurken, onları Suudi Arabistan takip ediyor.

ORTA ASYA’NIN LİDERİ AFGANİSTAN

Çin'in PVOUT ölçeğinde düşük bir sıralamada yer alıyor. Buna rağmen ülke yeşil enerjiye hatırı sayılır miktarlarda yatırım yapıyor. Ülkede PVOUT seviyesi istenilen oranda değil, diğer bir deyişle güneş enerjisine en çok yatırım yapan ülke aslında güneş fakiri. Özellikle Çin’in kuzey ve doğu bölgelerinden alınan düşük ölçümler bu gerçeği ortaya koyuyor.

Çin'in 3,88 kWh/kWp/günlük genel PVOUT değeri, kuru ve güneşli Moğolistan (4,76 PVOUT ölçümü), Hindistan (4,32) ve bölgenin en iyisi olan Afganistan (5,02) dahil olmak üzere Asya'daki diğer ülkelerin ulusal ortalamalarının oldukça altında. Bu ölçümlemelerden elde edilen sonuçlara göre Orta Asya’nın lideri Afganistan oluyor.

AVRUPA BÜYÜMESİ

Almanya, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi üreticisi. Buna karşın kıtanın güneş enerji bakımından başka bir lideri var: İspanya! Ülke yıl boyu güneş ışığı ve güneş enerjisi çiftliği kurulumları için uygun alanlar sayesinde bölgenin en yüksek PVOUT değerine sahip. Sonuç olarak, ülkenin 2022'de Almanya'nın kabaca üçte biri olan kurulu güneş enerjisi kapasitesini keskin bir şekilde artırması bekleniyor.

TÜRKİYE İLK 100’DE

Almanya'nın 196'lık sıralamasıyla karşılaştırıldığında, Portekiz ve Türkiye de ilk 100 PVOUT listesinde yer alıyor.

GÜNEY AMERİKA’ KUZEYİ GERİDE BIRAKTI

Amerika kıtasında Şili, genel PVOUT sıralamasında açık ara en üst sırada yer alıyor ve parlak güneş ışığı yoğunluğu ve panel kurumları için uygun alan sayesinde küresel olarak ikinci sırada yer alıyor.

Bolivya, Peru ve Meksika da küresel sıralamada ilk 30'da yer alırken, Amerika Birleşik Devletleri 90. sırada yer alıyor. Ancak güneybatıda başka yerlerdeki diğer yüksek puan alan alanlarla karşılaştırılabilecek elverişli güneş enerjisi potansiyeli var.