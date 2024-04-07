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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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07 Nisan 2024 12:45 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 13:08

Güneş tutulması para kazandıracak! 10 dakikada milyon dolarlık kar

8 Nisan'da meydana gelecek güneş tutulması 10 dakikada milyon dolar kazandıracak. Nasıl mı? Bu yıl 2 güneş tutulması ardı sıra seyredeceğinden meraklıları en yakın konumdan izlemek için kesenin ağzını açtı.

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Güneş tutulması para kazandıracak! 10 dakikada milyon dolarlık kar

Güneş tutulmasının meydana geleceği Kuzey Amerika'da yaklaşık bir hafta önce acil durum çağrısı yapıldı. Bunun akibeti ise günler sonra belli oldu. Gökyüzü olaylarına merak olanların akın akın gittiği Kanada ve Meksika'da hükümet acil durum çağrısı yaparak yetkilileri uyardı. 

GÜNEŞ TUTULMASI PARA KAZANDIRACAK! 10 DAKİKADA MİLYON DOLARLIK KAR 

Milyonlarca insan ilk kez yılda 2 defa meydana gelecek güneş tutulmasının ilki için sıraya girdi. Ancak bunun bedeli maliyetli oldu. Tutulmanın izleneceği alan belirlendikten sonra bir etkinlik havası oluşturuldu. Ardından bu gökyüzü olayını soluksuz izlemek isteyenler kesenin ağzını açtı.

Güneş tutulması para kazandıracak! 10 dakikada milyon dolarlık kar - 1. Resim

Meksika, güneş tutulmasından tam 22 dakikada 603 milyon dolar kar elde etmiş olacak. Kanada ise 10 dakikada ortalama 500 milyon doları aşan bir kar elde edecek. Yaz, kış turizmi olduğu gibi doğa olaylarının da turizmi oldukça popüler olmaya başladı. Son yıllarda tutkunlarının dikkatini çeken doğa olayları ise hükümetleri harekete geçirdi. 

Güneş tutulması para kazandıracak! 10 dakikada milyon dolarlık kar - 2. Resim

Doğa olaylarını rahat izlemek isteyen vatandaşlar ise tatil fırsatı diye bu durumu değerlendirmekten geri durmadı. Çadırlarıyla bölgeye giden ya da bölgedeki otellerde kalıp tutulmayı an be an izlemek isteyenler milyon dolarları gözden çıkardı. 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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