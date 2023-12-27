Günün ilk rakamları geldi, dolar yeni rekorunu kırdı: İşte direnç ve destek seviyeleri

27 Aralık 2023 11:31 - Güncelleme : 27 Aralık 2023 11:32

ABD enflasyonundaki soğuma işaretleri dolar endeksinde gerilemelere yol açtı. Yurt içinde ise döviz kurları yakından takip ediliyor. Dolar/TL kuru çarşamba günü son bir ayın en yüksek seviyelerini gördü. Dolar 29,3450 liradan, euro ise 32,4090 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 29,3430 liradan alınan dolar 29,3450 liradan, 32,4070 liradan alınan euro ise 32,4090 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 29,34 liradan, euro ise 32,34 liradan satıldı.

DOLAR ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ

Dolar endeksi çarşamba günü 101,5 civarında seyrederek son beş ayın en düşük seviyelerine yakın seyretti. ABD enflasyonundaki soğumaya ilişkin işaretler Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Fed'in faiz kararlarını etkileyen enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE endeksinin Ekim'deki %3,4 seviyesinden Kasım ayında %3,2'ye düşerek %3,3'lük tahminlerin altında kaldı. Piyasalar şu anda merkez bankasının mart ayında faiz indirimine başlaması ihtimalini yaklaşık %80 olarak fiyatlıyor.

TL'YE DESTEK ADIMLARI

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL’ye destek adımları atmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk lirası (TL) depo alım ihaleleri düzenleneceğini duyurdu. Duyurunun ardından 3 kez depo alım ihalesi düzenlendi. Merkez Bankası parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor.

DİRENÇ VE DESTEK BÖLGELERİ BELLİ OLDU

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan bültende şu ifadelere yer verildi: Kurda dün güne başlangıç bir önceki güne göre yüksek oldu ve fiyat gün içerisinde yatay seyretti. Yurt içinde kapasite kullanım ve imalat güveni beklenti altında açıklanırken, ABD’de veriler beklentilere paralel açıklandı. Bugün ABD’de Richmond imalat endeksi açıklanacak. Yılsonu kapanışa kadar yükseliş isteği devam edebilir.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde kurda 29,30TL seviyesi altına geri çekilmelerde 29,20TL ilk destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye altında fiyatlama için ise 29,10TL ve 29,00TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. 29,30TL üzerinde yükselişlerin devamında 29,35TL ve üzerinde 29,45TL İLE 29,50TL seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir.