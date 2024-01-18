Haftalık çalışma süresi 40 saate düşüyor: 4 gün iş, aynı maaş!

18 Ocak 2024 10:41 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:59

Haftalık çalışma sürelerinin düşürülmesi ile ilgili dünyada yeni uygulamalar devreye giriyor. Haftada 4 gün çalışma yaygınlaşırken, programlar verimlilik açısından olumlu sonuçlar veriyor. Dünyada pek çok ülke peş peşe haftada 4 gün çalışma sistemine geçiş yapıyor. Çalışanların, haftada gün olarak daha az çalışıp aynı maaşı almaya devam ettiği bu 4 gün çalışma modeline bir ülke daha geçiyor. Buna göre; Dominik Cumhuriyeti'ndeki şirketler de 4 günlük çalışma sisteminde, altı aylık pilot uygulamasına hazırlanıyor.

BİR ÜLKE DAHA 4 GÜN ÇALIŞMAYA GEÇTİ

Dominik hükümetinden yapılan açıklamada pilot uygulamanın şubat ayında başlayacağı belirtildi. Aynı zamanda açıklamada çalışanların aynı maaşı alacağı ve standart çalışma haftasının pazartesiden perşembeye 44 saatten 36 saate düşürüleceği vurgulandı.

Ülkenin Çalışma Bakanı Luis Miguel de Camps yaptığı açıklamada "İnsanlara öncelik veriyor, sağlık ve refahı artırıyor ve sürdürülebilir ve çevre dostu üretkenliği teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

HAFTAYA YAYABİLİYORLAR

4 gün çalışma uygulamasına katılması beklenen şirketler arasında ülkenin önde gelen telekomünikasyon, enerji ve sağlık şirketleri de bulunuyor.

Güncel olarak Dominik Cumhuriyeti'ndeki şirketler ağırlıklı şekilde hafta içi her gün 8 saat ve cumartesi günleri de 4 saat çalışıyor fakat haftada 44 saatten fazla olmadığı sürece bu saatleri istedikleri gibi günlere yayabiliyor.

ÜLKELER 4 GÜN ÇALIŞMA UYGULAMASINA GEÇİYOR

İngiltere 2023 yılında dünyanın en büyük dört günlük çalışma haftası denemesini başlatmıştı. İngiltere bu uygulamadan olumlu sonuçlar almıştı. Bazı ABD şirketleri de daha kısa çalışma haftasına geçiş yapmıştı. Öte yandan Şili'de de haftalık çalışma süresini 45 saatten 40 saate düşüren bir yasa tasarısını onaylanmıştı.