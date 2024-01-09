Halkbank Owens davası düştü! ABD'deki Hughes ve ceza davası sürüyor

09 Ocak 2024 10:26 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 10:27

Halkbank, ABD'deki davalarla ilgili bir güncelleme açıklaması geçti. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada ABD'de bir grup müşteki tarafından banka aleyhine 27 Mart 2020 tarihinde açılan tazminat talepli birinci hukuk davasının nihai olarak düştüğü belirtildi.

ABD'DEKİ HALKBANK OWENS DAVASI DÜŞTÜ

Owens davası olarak adlandırılan dava önce ABD Güney New York Bölge Mahkemesi (Bölge Mahkemesi), ardından Birleşik Devletler İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi (İkinci İstinaf Mahkemesi) nezdinde yargı yeri uygunsuzluğu gerekçesiyle reddedilmiş ve akabinde müştekiler tarafından ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde temyiz etmek üzere 30 Ağustos 2023 tarihinde başvuruda bulunulmuştu.

Açıklamaya göre ABD Yüksek Mahkemesi, 5 Ocak 2024 tarihinde temyiz başvurusunu ele almış ve 8 Ocak 2024 tarihinde müştekilerin talebini reddettiğine dair kararını yayımladı.

HUGHES DAVASI VE CEZA DAVASI SÜRÜYOR

Açıklamada 26 Temmuz 2023 tarihinde açılan tazminat talepli ikinci hukuk davası (Hughes davası) ve 15 Ekim 2019 tarihli ceza davası ile ilgili hukuki süreçlerin devam ettiği belirtildi.