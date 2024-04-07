Havayolu taşımacılığı zirvede! Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı

07 Nisan 2024 15:51 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 15:52

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’ne ait 2024 yılının Mart ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

HAVAYOLU KULLANAN KİŞİ SAYISI BELLİ OLDU

Mart’ta, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 6 milyon 587 bin 526’ya, dış hat yolcu trafiğinin ise 7 milyon 992 bin 360’ya ulaştığını söyleyen Bakan Uraloğlu, bu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam da 14 milyon 608 bin 213 yolcu trafiğine hizmet verildiğini bildirdi.

Uraloğlu, 2024 yılının mart ayında hizmet verilen yolcu trafiğinin 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 3,8; dış hat yolcu trafiğinde yüzde 11,4 olmak üzere direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinin yüzde 7,7 oranında artış gösterdiğini söyledi.

İSTANBUL HAVALİMANI UÇAK TRAFİĞİ RAKAMLARI

Havalimanları yük trafiğinin mart ayında iç hatlarda 58 bin 801 ton, dış hatlarda 279 bin 612 ton, toplamda ise 338 bin 413 tona ulaştığını söyleyen Uraloğlu, Sadece İstanbul Havalimanı’nda mart ayında 5 milyon 895 bin 146 yolcuya hizmet verildiğini ifade etti.

İstanbul Havalimanı’nda mart ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 8 bin 938, dış hatlarda ise 32 bin 161 olmak üzere toplamda 41 bin 99’a ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, “Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 134 bin 820, dış hatlarda 4 milyon 760 bin 326 olmak üzere toplamda 5 milyon 895 bin 146 yolcuya hizmet verildi. Mart ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam uçak trafiğinde yüzde 4 artış meydana geldi.

Mart ayında hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 3 artış gösterdi.” diye konuştu.

SABİHA GÖKÇEN’DE 18 BİNİ ÜZERİNDE UÇAK KULLANILDI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yolcu trafiğinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Uraloğlu, “Mart ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 8 bin 322, dış hatlarda 10 bin 604 olmak üzere toplamda 18 bin 926 olarak gerçekleşti, yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 364 bin 194, dış hatlarda 1 milyon 733 bin 511 olmak üzere toplamda 3 milyon 097 bin 705 oldu.” dedi.

Uraloğlu, mart ayında hizmet verilen yolcu trafiğinin ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 11, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 17 olmak üzere toplam yolcu trafiğinin yüzde 14 artış gösterdiğini söyledi. Ayrıca Uraloğlu, Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda mart ayında 1 milyon 926 bin uçak trafiği gerçekleştiğini söyledi.

44 MİLYON KİŞİ HAVAYOLU KULLANDI

2024 yılı ilk çeyreğinde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 195 bin 904’e, dış hatlarda ise 157 bin 313’e ulaştığının altını çizen Uraloğlu, üst geçişler ile birlikte toplamda 474 bin 858 uçak trafiğine ulaşıldığını vurguladı.

Uraloğlu. 2024 yılı mart sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 1,4, dış hat trafiğinde ise yüzde 11.6 olmak üzere, üst geçişler ile birlikte toplam da uçak trafiğinde yüzde 8,7 oranında artış gösterdiğini söyledi.

Uraloğlu, “Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 20 milyon 705 bin 785’e, dış hat yolcu trafiğinin 23 milyon 153 bin 199’a ulaştı. Bu 3 aylık dönemde direkt transit yolcular ile birlikte yolcu sayısı 44 milyona yaklaştı ve toplamda 43 milyon 905 bin 993 yolcuya hizmet verildi.

2024 yılı Mart sonunda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiği yüzde 14,2; dış hat yolcu trafiği yüzde 14,9 ve direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 14,4 artış oldu.” diye konuştu.