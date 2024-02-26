Hayvancılık için tam zamanı... İşte büyük destek modelinin detayları

26 Şubat 2024 06:08 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 06:14

Hayvancılıkta yeni bir döneme kapı aralanıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğünde düzenleyeceği basın toplantısında, 2024-2028 dönemini kapsayan 5 yıllık ‘hayvancılık yol haritasını’ duyuracak.

Hayvancılıkta verimli, kaliteli ve sağlıklı üretimi artırmak amacıyla oluşturulan çalışmaların ayrıntılarını anlatacak Yumaklı; hayvansal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, hayvan hastalıklarıyla mücadelede ilk defa uygulamaya girecek tedbirler ve ıslah eylem planı konusunda yeniliklerin detaylarını açıklayacak.

NE KADAR KRİTER O KADAR ÇARPAN

Türkiye gazetesinin haberine göre, girişimciler için büyük bir fırsat olarak görülen yeni destekleme modelinde her bir kriterin, destek için bir karşılığı var. Kriteri karşılayanın aldığı destek tutarı, ayrı ayrı her kriterin çarpan değerine göre artabilecek.

Örneğin; bir üreticinin ‘genç’ veya kadın olması, alacağı destek tutarını artıracak. Hem genç hem de kadınsa destek miktarının çarpanı daha da yüksek olacak. Kısacası, aynı anda farklı birçok kriteri karşılayan üreticinin alacağı destek miktarı, katlanacak.

HASTALIKLARLA KARŞI SIKI TEDBİR DÖNEMİ

Ayrıca, yeni planda hayvan varlığının korunması ve artırılması için de önemli çalışmalar yapılacak. Yeni yol haritasında, özellikle hayvan hastalıklarıyla mücadele önemli bir yer tutuyor. Hastalıklarla mücadelede ilk kez uygulanmaya başlayacak tedbirler netleşecek. Hayvan hastalıklarının önlenmesi sağlanırken hayvan varlığının korunması ve üretimin artırılması da sağlanacak.

18,71 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE

Hayvan varlığının artırılması için üreticiye destek de artırılıyor. Bu kapsamda 2024 yılı için 91,55 milyar lira olarak belirlenen Tarımsal destekleme bütçesinden bitkisel üretimin payı 51,01 milyar lira olurken, hayvansal üretim desteği 18,71 milyar liraya çıkarıldı. Ayrıca su ürünleri desteği 250,7 milyon liraya, tarımsal araştırma ve geliştirme desteği 682 milyon liraya kırsal kalkınma desteği 8,15 milyar liraya yükseltildi. Tarım sigortaları için de 12,75 milyar liralık bir kaynak ayrıldı. Ayrıca mazot ve gübre desteğinin bütçesi de bir önceki yıla göre yüzde 31,6 artışla 21,1 milyar lira olarak belirlenmişti.