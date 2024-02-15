Hedefe adım adım, KKM'de yarıya yakın erime

15 Şubat 2024 15:59 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 16:00

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında geçen hafta 14,8 milyar TL düşüş yaşayarak 2,36 trilyon TL oldu.

MERKEZ’DEN PEŞ PEŞE TL ADIMI

Geride bıraktığımız yıl, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosunu yürürlükten kaldırdı.

2023 eylül ayında gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, yüzde 2,5'e çıkarıldı. Bununla beraber TL'ye geçiş ve yenileme ile TL payı hesaplamalarında revizyona gidildi.

GERİLEME YÜZDE 43 OLDU

2023 Eylül ayının ortasında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 aya kadar vadeli kur korumalı mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 15’ten yüzde 25’e yükseltildi.

Bununla beraber 25 Eylül'de ise KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırıldı. 2023 yılı 18 Ağustos verilerinde kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları, 3 trilyon 407 milyar 948 milyon TL oldu.

Bugün açıklanan verilere göre 9 Şubat haftasında 2 trilyon 367,7 milyar TL'ye geriledi. Böylece 18 Ağustos'ta 3,41 trilyon ile zirve yapan KKM hesaplarındaki düşüş yüzde 43,9 oldu.

DÜŞÜŞLER DEVAM EDİYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) verilerinde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 382,5 milyar TL'den 2 trilyon 367,7 milyar TL'ye geriledi.