Her hafta durmadan artıyor! Yine sofraları vurdu, et fiyatlarına zam geldi

20 Şubat 2024 11:15 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 11:21

Yılbaşından bu yana en çok konuşulan zamların başında et geliyor. Kuzu karkas ete geçtiğimiz hafta başında gelen zamlar henğüz soğumadan, yeni haftada gelen zam yine sofrayı vurdu.

Kuzu karkas etin fiyatı son dönemde neredeyse her hafta artarak devam ediyor. İstanbul’da geçtiğimiz hafta başında gelen zamlarla kuzu karkasın kilosu 410 liraya yükselmişti. Kuzu karkasa son bir haftada 40 lira daha zamlanarak kalitesine göre 450 ile 460 liraya yükseldi.

SEKTÖR YILBAŞINDAN BU YANA DÜŞÜŞ YAŞANDIĞINI BELİRTİYOR

Sektör temsilcileri, gelen zamlarla beraber yılbaşından bu yana satışlarda yüzde 30 düşüş yaşandığını aktarıyorlar. Her yıl şubat ayında artan süt kuzusunun arttığını belirten temsilciler, önümüzdeki hafta kuzu karkas etin fiyatında düşüş beklediklerini aktardılar.

DANA KARKAS ET FİYATLARI DURULDU

Ankara’da dün yapılan kesimlerde kıvırcık cinsi süt kuzusu karkas etin kilogram fiyatı 440 ile 450 lira arasında değiştiğini belirten Türkiye Kasaplar Federasyonu eski başkanı Fazlı Yalçındağ, Antep toklusu fiyatının ise 390 lira olduğunu bildirdi. Geçen hafta kuzu karkas etin kilosunun 430 liradan satıldığını ifade eden Yalçındağ, dana karkas etin fiyatı geçen haftaya göre biraz daha durulduğunu söyledi.

30 BİNDEN AŞAĞIYA ÇOBAN BULAMIYORLAR

Küçükbaş hayvancılık üretimi yapanlara fiyat artışını sorduklarında 30 bin liradan aşağı çalışacak çoban bulamadıklarını ifade ettiklerini aktaran Yalçındağ, ‘’Üreticiler, sattıkları kuzuyla çobanın parasını karşılayamadıklarını belirtiyorlar. Üretici verdiğim arpanın parasını karşılayamıyorum diyor. Kimseye bir şey söyleyecek durumumuz yok. Memleketin genel anlamda bir yüksek enflasyonu var. Yine TÜİK verilerine göre hayvan sayısında da bir azalma var. Bunun nedenlerini sorgulamak lazım.” diyor.

“YETİŞTİRİCİ HAYVANINI SATIP PARASINI FAİZE YATIRIYOR”

Yetiştiricilikte ata mesleğini devam ettirenlerin olmadığını vurgulayan Yalçındağ, “Bir de bu dönemde hayvanını satan, parasını götürüyor faize yatıranlar da oluyor. O kadar çileye katlanmadan oturduğu yerde para kazanacağım diye düşünüyor. Bunu son dönemde çevremizden duyuyoruz. Üretim olmadan ülkede hiçbir şey olmaz. Bir de bu işi yapan insanlar yaşlı insanlar ve çocukların bunu devam ettirmek istemesinden de kaynaklanıyor’’ dedi.

“KASAP SAYISI DÜŞTÜ, GENÇLER BU İŞİ YAPMIYOR”

Eskiden İstanbul’da 6 bin kasap dükkanın olduğunu aktaran Yalçındağ, şu anda Kasaplar Odası’na sorduğunuzda kendilerine kayıtlı bin 500 esnafın olduğunu ifade ediyorlar. Bir o kadar da Ticaret Odası ve diğer yerlere kayıtlı olduğunu varsayarsak, 3 bin sayısını ancak bulunduğunu ve bundan 20 yıl önce bu sayının yaklaşık 6 bin olduğunu dile getirdi. Kasap sayısında ciddi bir düşüş yaşandığına dikkat çeken Yalçındağ, ‘’Hayvancılık gibi bu işi de artık gençler yapmıyor. Yapan da meslek hastalığından dolayı bir dizi rahatsızlık yaşıyor. Yeni yeni meslekler çıkıyor ve gençler bu mesleklere yöneliyorlar’’ diye konuştu.

YILBAŞINDAN BU YANA TÜKETİM YÜZDE 30 DÜŞTÜ

Geçen hafta başında gelen 20 lira zammın ardından kuzu karkas ete 40 lira daha zam geldiğini kaydeden İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, son gelen zamla birlikte kuzu etinin fiyatı 440 ile 460 lira arasında değiştiğini söyledi. Fiyatı etkileyecek bir unsurun bulunmadığını aktaran Tüfekçi, ‘’Son 1 aylık dönemde yem fiyatında da zam geldi. Normalde bu dönemde süt kuzusu çıktığı için fiyatlarda bir düşüş bekliyorduk ama olmadı. Ancak, önümüzdeki hafta ben piyasada bir düşüş bekliyorum. Ayrıca, yılbaşından bu yana tüketim yüzde 30’un üzerinde azaldı. Kasap esnafı elektrik, kira ve işletme giderlerinden dolayı kepenk kapatıyor. Geçen ay 28 kasap kapandı, 4 yeni kasap açıldı’’ dedi.