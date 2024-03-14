14 Mart 2024 11:59 - Güncelleme : 14 Mart 2024 12:00
HSBC Türkiye'nin büyüme tahminini değiştirdi
Kredi Derecelendirme Kurumu Fitch’ten sonra İngiliz bankası HSBC, Türkiye'nin büyüme tahminini 2024 için yukarı yönlü revize etti.
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
İngiltere’nin en önemli bankalarından HSCB Türkiye ekonomisi yönelik açıklamalar yaparak büyüme tahminini açıkladı.
BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSETTİ
İngiliz bankası Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti. HSBC yaptığı açıklamada Türkiye için 2024 GSYH büyüme tahminini yüzde 2,5'ten yüzde 3,1'e, 2025 büyümesini ise 3,5'ten 3,6'ya yükseltti.
EKONOMİDE YUMUŞAK İNİŞ BEKLİYORLAR
31 Mart seçimleri sonrası Türkiye'nin ekonomi politikalarında büyük bir değişiklik beklemediklerini söyleyen banka "Ekonomide yumuşak iniş önceliğimiz" ifadesini kullandı.
HSBC ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu yıl faiz artırımı yapmasını beklemediğini ve faizi yüzde 45 seviyesinde sabit tutmasını öngördüğünü ifade etti. Banka 2025'in ilk çeyreğinde kademeli olarak faiz indirimine gitmelerini beklediğini belirtti.
Kaynak: tgrthaber.com.tr