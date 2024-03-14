HSBC Türkiye'nin büyüme tahminini değiştirdi

14 Mart 2024 11:59 - Güncelleme : 14 Mart 2024 12:00

İngiltere’nin en önemli bankalarından HSCB Türkiye ekonomisi yönelik açıklamalar yaparak büyüme tahminini açıkladı.

BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSETTİ

İngiliz bankası Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti. HSBC yaptığı açıklamada Türkiye için 2024 GSYH büyüme tahminini yüzde 2,5'ten yüzde 3,1'e, 2025 büyümesini ise 3,5'ten 3,6'ya yükseltti.

EKONOMİDE YUMUŞAK İNİŞ BEKLİYORLAR

31 Mart seçimleri sonrası Türkiye'nin ekonomi politikalarında büyük bir değişiklik beklemediklerini söyleyen banka "Ekonomide yumuşak iniş önceliğimiz" ifadesini kullandı.

HSBC ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu yıl faiz artırımı yapmasını beklemediğini ve faizi yüzde 45 seviyesinde sabit tutmasını öngördüğünü ifade etti. Banka 2025'in ilk çeyreğinde kademeli olarak faiz indirimine gitmelerini beklediğini belirtti.