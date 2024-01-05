Hükümet harekete geçti! En düşük emekli maaşı, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam çalışmalar başladı

05 Ocak 2024 17:44 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 17:45

TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonu ile memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Memurlar yüzde 49,25, işçi ve Bağ-Kur emeklileri de aylık artış oranı ise yüzde 37,57 oldu.

Aylık artışları enflasyona göre belirlenen işçi ve Bağ-Kur emeklileri 2023'ün ikinci 6 ayına ait yüzde 37,57 enflasyon oranında zam alacak. Hükümetin, emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için çalışma yaptığı belirtiliyor.

Memur ve işçi emeklileri arasındaki yaklaşık 12 puanlık fark konuşulurken emeklinin zam oranında ek artış olup olmayacağı merak ediliyor.

NTV'nin haberine göre, ekonomi yönetiminin bu yönde bir çalışma yaptığı belirtiliyor. Bütçe imkanları zorlanmadan ve enflasyonla mücadele programına zarar vermeden adım atılması için çalışma yürütülüyor.

EMEKLİYE ALTERNATİF PLANLAR HAZIRLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başlattığı çalışmada alternatifli planlar hazırlandı. Bu çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Çalışmada ücreti 7 bin 500 liraya tamamlanan emeklilerle ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.

EMEKLİYE MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENİR?

Düzenleme yasa gerektiriyor. Meclis 16 Ocak'a kadar kapalı ancak düzenlemenin yasalaşması sonrası emeklilere maaş farkı ödenebilir.

Emekliler arasındaki zam farkı geçmiş yıllarda da gündeme geliyordu. Ancak aradaki fark 1-2 puan düzeyindeydi.