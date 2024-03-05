İBB’den Ramazan yardımı! İhtiyaç sahiplerine nakit desteği, gıda kolisi ve alışveriş kartı verilecek

05 Mart 2024 16:52 - Güncelleme : 05 Mart 2024 16:59

İBB’den sosyal yardımda Ramazan desteğini başlattı. Gıda, market kartı ve nakit desteği olmak üzere 3 farklı kategoride ihtiyaç sahibi hanelere yardım sağlanacak.

200 BİN AİLEYE GIDA KOLİSİ, MARKET KARTI VE NAKİT VERİLECEK

İBB Sosyal Hizmet Şube Müdürlüğü, İstanbul’da ihtiyaç sahibi 100 bin aileye 2000 TL’lik market kartı desteği, 100 bin haneye de gıda kolisi desteği sağlıyor. Bunların yanında 110 bin haneye de 2000 TL’lik nakit desteği devam ediyor…

2000 TL’LİK MARKET KARTI DESTEĞİ SAĞLANACAK

İBB Sosyal Hizmet Şube Müdürlüğü, İstanbul’da ihtiyaç sahibi 100 bin aileye 2000 TL’lik market kartı desteği sağlıyor. İstanbullular söz konusu market kartlarını 1100’ün üzerinde farklı markette rahatlıkla kullanabiliyor.

100 BİN EVE GIDA KOLİSİ YARDIMI YAPILACAK

Market kartları dışında yine temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 100 bin haneye gıda kolisi yardımı yapılıyor. İçerinde 14 kalem malzeme bulunan gıda kolileri Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılıyor.

Bunların yanında 110 bin haneye 2000 TL’lik nakit desteği de devam ediyor.

RAMAZAN YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

İhtiyaç sahipleri yardım talepleri için sosyalyardim.ibb.gov.tr adresine başvurabiliyor. Aynı zamanda 153 Çözüm Merkezi üzerinden de başvurular gerçekleştirilebiliyor.