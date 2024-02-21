İftar menüsü fiyatı ikiye katlandı! 500’den başlıyor, 5 bin liraya kadar çıkıyor

21 Şubat 2024 11:01 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 11:10

Ramazan’a sayılı günler kala restoran ve lokantalar iftar menülerini belirliyor. Ancak bu senenin iftar menülerine enflasyon damga vurdu, fiyatlar ikiye katlandı.

İftariyelik, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan menülerde geçen seneye oranla en az 2 kat artış var.

İFTAR MENÜSÜ 5 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, iftar menüsü fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Geçen sene benim işletmemde 900 lira idi. Başka yerlerde 300 liradan başlayıp 3 bin liraya çıkanlar da vardı. Bu da mekana göre, verdiği ürüne göre, ve algıya göre değişiyor. Bu sene yüzde 100 zam bekleniyor menülerde. 3 bin 500 lira, 4 bin liraya, 5 bin liraya kadar bizim derneğimize bana gelen en çok şikayetlerin arasında fiyatların çok yüksek olduğu. Bu sene de yüzde 100’den aşağı olacağını sanmıyorum.” dedi.

LOKANTA FİYATLARINDAN MEMNUN OLMAYAN İFTARI EVDE YAPACAK

Müşteriler artan fiyatlardan şikayetçi. Bir çoğu artık evde oruç açmanın daha uyguna geleceğini söylüyor. İftar menüsü fiyatına evde yemek hazırlamak daha uyguna gelecek. Hem de daha fazla çeşit hazırlanabilecek.

ETE GELEN ZAMLAR MENÜYÜ ETKİLEDİ

Menü fiyatlardaki artışın temel nedenlerinden biri de etteki yükseliş olarak gösteriliyor. Kırmızı ete gelen yüzde 30 ve 40’lara varan zamlar iftar menüsünün fiyatlarını artırıyor.

Restoranlar da ellerinden bir şey gelmediğini, maliyetlerin ve gıda fiyatlarının artışından şikayet ediyor. Müşteriler ise denetimlerin artmasını istiyor.