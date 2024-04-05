İhracatçıdan çift kur talebi: Dolar 40 lira olsun

05 Nisan 2024 11:51 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 11:54

Rekabet kaygısı yaşadıklarını ifade eden İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı "Enflasyonla mücadeleyi elbette anlıyoruz ancak ihracatçının üretimden kopmaması için 'çift kur' uygulaması talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

40 LİRA OLARAK UYGULANMALI

Reuters'ın haberine göre Taycı, enflasyonla mücadeleyi desteklediklerin ifade etti. Taycı, şu anda 32 seviyelerine yakın işlem gören Dolar/TL kuruna karşılık, ihracatçıların Döviz gelirlerinin bozdurulması işleminde kurun en az 40 olarak uygulanmasını istediklerini söyledi.

İHBİR'in 2024 hedefleri ve ihracattaki son durumun değerlendirildiği toplantıda konuşan Taycı şunları kaydetti:

NEDEN ZAM YAPTIĞIMIZI ANLATAMIYORUZ

"Tüm ihracatçılar gibi biz gıda ihracatçıları da kurdan dolayı şu anda muzdaribiz. Sebebi de halihazırdaki kur oranının enflasyonun çok gerisinde kalmış olması.

Bu şekilde fiyatlama yaptığımız zaman otomatikman döviz bazındaki fiyatlarımıza zam yapıyoruz. Yani 10 dolarlık ürünümüzü 11,5-12 dolara çıkardığımız zaman müşteriye döviz bazında niye zam yaptığımızı anlatamıyoruz.

ÇİFT KURU ÖNERİSİ

Kur konusunda yüzde 2 talep ettik, yüzde 4 dedik, yüzde 10 dedik. Ama şu anda öyle bir noktadayız ki bu işi yüzdelerle bağlayamayacağız. Mümkünse 'çift kur' uygulaması yapılsın.

İHBİR olarak 160 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Çok uzun yıllar süren mücadelelerle bu pazarlarda raflarda yer bulduk. Kurdan dolayı buralardaki raflardan düşersek tekrar bu raflara dönebilmek için çok daha fazla mücadele vermemiz gerekecek.

ACİL 40 LİRAYA İHTİYAÇ VAR

Taycı, "Hükümetin yani otoritenin enflasyonla mücadalede uygulamakta olduğu politikaları destekliyoruz. Dolayısıyla kurların yukarıya gitmiş olmasının enflasyonu ciddi manada olumsuz etkileyeceğinin bilincindeyiz" dedi ve ekledi:

"Bu sebeple diyoruz ki; üretici ihracatçı beyannamesini verdikten sonra, bankaya parası da intikal ettikten sonra bunu bozdururken çift kur uygulaması yapılsın.

İhracatçının ihtiyacını karşılayabilecek şekilde, Merkez Bankası ile belirli periyotlarla toplantılarla bir kur belirlenerek güncelleme usulüyle bunun üzerinden (ihracat gelirinin) bozdurulmasını talep ediyoruz.

Çünkü artık yüzdeler bile geride kalıyor. Yüzde 4 dedik, daha sonra yüzde 10 dedik. Oran 2'de kaldı, hiçbir ihtiyacımızı çözmüyor. Bizim çok acil 40 TL'ye ihtiyacımız var."

Toplantıda verilen bilgiye göre, 2024 yılında İHBİR üyelerinin ihracatının 4 milyar dolar, sektörün toplam ihracatının ise 14 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Enflasyon martta yıllık yüzde 68.5'e yükseldi.TL ise bu yılın ilk çeyreğinde dolar karşısında yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti.