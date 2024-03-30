İhtiyaç sahibi ailelere devlet yardımı! Doğumdan, eğitime, yaşlıdan, işsize 47 destek ödemesi devrede

30 Mart 2024 16:56 - Güncelleme : 30 Mart 2024 17:08

Emekliye indirim bu gece başlıyor! YHT’de bayram için seferler artırıldı

Emekliye indirim bu gece başlıyor! YHT’de bayram için seferler artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Devlet, ailelere 47 başlıkta yardım ulaştırıyor.

Bakanlık Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü birimine müracaat eden her ihtiyaç sahibine ayni ve nakdi destekte bulunuyor.

DEVLET İHTİYACI OLAN AİLENİN YANINDA

Doğum yardımı, öksüz ve yetim yardımı, asker ailelerine yardım, şehit çocuğu yardımı, afet ve acil durumu yardımı, işe başlama yardımı, yakacak yardımı, elektrik tüketim desteği, yaşlı aylığı engelli aylığı ve engelli yakını aylığı yapılan yardımlardan bazıları.

ÇOCUKLU AİLELERE DESTEK

İhtiyaç sahibi aileye 130-260 lira aralığında doğalgaz ve elektrik yardımı da sağlanıyor. Yardımlarda çocuklar da unutulmuyor. Ailenin 1 ya da 2 çocuğu varsa 350 lira, 3 çocuklu aileye 450 lira, 4 çocuklu aileye 550 lira, 5 çocuk ve üzerine sahip olan aileye ise 650 lira sosyal destek veriliyor.

ÇOCUKLARIN EĞİTİM MASRAFLARI KARŞILANIYOR

İlköğretime giden çocuk erkek ise ayda 90 lira, kız ise 100 lira; ortaöğretime giden öğrenci erkek ise130 lira, kız ise 150 lira destek sağlanıyor. Çocukların sadece eğitim masrafları değil, okulda kullanacakları materyallerden, öğle yemeği masraflarına kadar her şeyi devlet üstleniyor. Çocuğun 1250 lira tutarındaki ulaşım ücreti de ayrıca ödeniyor.

KORUNMAYA MUHTAÇ KESİMLERE DESTEK

Engelli bireyler ve aileleri ile yaşlılar da unutulmuyor. 18 yaşın altındaki engelli çocuğun bakıcısı konumundaki yakını ile yüzde 40-69 oranında engelli olan bireye 2.797 lira destek sağlanıyor.

Ödeme yüzde 70 ve üstü engellilik halinde ise 4.196 lira olarak gerçekleştiriliyor. 65 yaş ve üzerindeki bireylere 3.504 lira yaşlılık aylığı ödeniyor.

GELİRİ 5 BİN 677 LİRADAN DÜŞÜK AİLEYE DESTEK

Bir aile 17.002 lira olan net asgari ücretin, 5.667 lira olan üçte birinden daha az gelire sahipse, bulunduğu ilgili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına şahsen ya da e devlet üzerinden başvuruyor.

Devlet şartları karşılayan bu aileye kişi başına düşen gelir miktarına göre ödeme yapıyor. Ailenin evine giren toplam para, aile üyesi sayısına bölündüğünde kişi başına 450 tl ve altında gelir düşüyorsa, o eve aylık 1.250 tl ödeniyor. Kişi başı gelir arttıkça ödeme tutarı da azalıyor.

AİLEYE YENİ KATILAN HER BİREY İÇİN DESTEK

Devlet yeni doğmuş bebekleri de sosyal destek kapsamına alıyor. Doğumlarda ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, 3. ve sonraki çocuklar içinse 600 lira ödeniyor.