İki katına çıktı, yarış kızıştı! Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın açıklamalarının ardından Bakan Işıkhan da ödeme tarihlerini açıkladı. Ödemelerin hesaplara geçeceği tarih belli olurken bazı kamu bankalarının emekli promosyon tutarlarının 8 bin ile 12 bin lira arasında değiştiği görüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli promosyonları hakkındaki açıklamaları bankaların müşteri kapma yarışını hızlandırdı. Kamu bankalarının 5 bin TL olan olan promosyon tutarları 12 bin TL’ye kadar yükseldi. İşin içine özel bankaların da girmesiyle emekliler kazançlı çıkacak gibi görünüyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?
ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kayseri'de gerçekleştirdiği konuşmada, "Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum" dedi.
ÖZEL BANKALARIN 15 BİN TL’YE ÇIKARMASI BEKLENİYOR
Bu açıklamanın ardından Kamu bankalarında üst sınırın yüzde 140, alt sınırın da yüzde 160 artması üzerine özel bankaların da promosyon ödemelerini nakit bazda 15 bin liranın üzerine çıkarması bekleniyor.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Emekli promosyonları ile ilgili bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını alacağını duyurdu.
Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek" dedi.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Banka promosyonu başvuruları ilgili bankanın şubelerinden, internet bankacılığından mobil uygulaması üzerinden ATM’lerden ve SMS yöntemiyle başvuru yapabilirler. Promosyon ödemelerinden yararlanabilmek için maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca ilgili bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekmektedir.
BANKALAR NE KADAR ÖDEME YAPIYOR?
- İŞ BANKASI: 1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan emeklilere 7 bin 500 TL' ye varan nakit promosyon veriliyor.
- DENİZBANK: Emekli aylığını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.
- GARANTİ BBVA: Maaşını 31 Mart tarihine kadar Garanti Bankası'na taşıyanlara 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL'lik harcamaya bin TL bonus veriliyor. Toplamda 8500 TL'ye varan hoş geldin paketi bulunuyor.
- AKBANK: SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 10 bin TL'ye varan promosyona ek 2 bin 500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 12 bin 500 TL ödül fırsatı veriliyor.
- ING: 10 Ocak 2024 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında kampanyaya katılan emeklilere koşulsuz 10 bin TL'ye varan nakit promosyon, otomatik fatura talimatına 5 bin TL'ye varan ek nakit promosyon fırsatı sunuluyor. Böylelikle emeklilere 15 bin TL'ye varan nakit promosyon veriliyor.
- YAPIKREDİ: Maaşını 31 Mart 2024 tarihine kadar YapıKredi'ye taşıyanlara toplamda 12.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.
- ZİRAAT-VAKIF-HALK: 3 yıllık peşin 5 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.
- QNB FİNANSBANK: QNB Finansbank, 8 bin TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık bin 200 TL indirim olmak üzere toplamda 9 bin 200 TL'ye varan emekli promosyonu veriyor.