İki katına çıktı, yarış kızıştı! Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?

22 Mart 2024 09:58 - Güncelleme : 22 Mart 2024 10:04

Kamu bankaları emeklilere ne kadar promosyon verecek? Emekli promosyonu nasıl alınır?

Kamu bankaları emeklilere ne kadar promosyon verecek? Emekli promosyonu nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli promosyonları hakkındaki açıklamaları bankaların müşteri kapma yarışını hızlandırdı. Kamu bankalarının 5 bin TL olan olan promosyon tutarları 12 bin TL’ye kadar yükseldi. İşin içine özel bankaların da girmesiyle emekliler kazançlı çıkacak gibi görünüyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kayseri'de gerçekleştirdiği konuşmada, "Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum" dedi.

ÖZEL BANKALARIN 15 BİN TL’YE ÇIKARMASI BEKLENİYOR

Bu açıklamanın ardından Kamu bankalarında üst sınırın yüzde 140, alt sınırın da yüzde 160 artması üzerine özel bankaların da promosyon ödemelerini nakit bazda 15 bin liranın üzerine çıkarması bekleniyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Emekli promosyonları ile ilgili bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını alacağını duyurdu.

Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek" dedi.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Banka promosyonu başvuruları ilgili bankanın şubelerinden, internet bankacılığından mobil uygulaması üzerinden ATM’lerden ve SMS yöntemiyle başvuru yapabilirler. Promosyon ödemelerinden yararlanabilmek için maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca ilgili bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekmektedir.

BANKALAR NE KADAR ÖDEME YAPIYOR?