İki otomobil devi 170 bin aracını geri çağırıyor

14 Mart 2024 17:11 - Güncelleme : 14 Mart 2024 17:22

İki otomobil devi harekete geçti. Hyundai ve Kia yazılım hatası sorunu için 100 binlerce aracını geri çağırıyor.

İki otomobil markasının müşterileri için Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hyundai ve kardeş şirket Kia'nın şarj sistemlerindeki yazılım sorunları nedeniyle Güney Kore'deki yaklaşık 170 bin elektrikli aracı geri çağıracağı belirtildi.

Buna göre Hyundai Ioniq serisi ve Genesis modelleri de dahil olmak üzere beş elektrikli araç modelinde 113 bin 916 aracını geri çağıracak. Kia ise 56 bin 16 elektrikli aracını geri çağıracak.

“SÜRÜŞ ESNASINDA DURMA OLASILIĞI VAR”

Bakanlık, araçlarda kullanılan entegre şarj kontrol ünitelerinin yazılımında, düşük voltajlı bir bataryaya güç vermeyi zorlaştırabilecek ve araçların sürüş sırasında durma olasılığına yol açabilecek hatalar bulunduğunu söyledi.

MARKALAR MÜŞTERİ RAHATSIZLIĞI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Hyundai Motor Group'tan yapılan açıklamada, "Hyundai Motor ve Kia, müşterilerin rahatsızlık duymasını önlemek için derhal harekete geçecek" denildi. Gönüllü geri çağırmaların ise 18 Mart'ta başlaması bekleniyor.