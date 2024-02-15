İkinci el araç yatırımcının yeniden radarında!

15 Şubat 2024 15:07 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 15:38

Quick Finans’ın SmartIQ iş birliğiyle yayınladığı 2. El Oto Raporu’nun ocak ayına ait önemli veriler paylaşıldı.

FİYAT DÜŞÜŞLERİ DURDU

Rapora göre, 2. el araç piyasasında fiyat düşüşü durma noktasına geldi. 2023'ün son çeyreğinde 2. el araç fiyatlarında yaşanan gerilemenin 2024 yılına giriş ile birlikte durduğu ve fiyatların bir önceki aya göre paralel olduğu görüldü.

SATIŞTA KALMA SÜRESİ ARTTI

Öte yandan bireysel satıcılar fiyat düşürmeye devam ederken, kurumsal satıcılarda ise fiyat artışları gözlemlendi. Tüm bu gelişmelere paralel olarak satışta kalma süreleri uzamaya devam ediyor.

YENİDEN YATIRIMCI RADARINDA

Uzmanlara göre, alternatif yatırım araçları içerisinde yer alan mevduat faizi getirilerinin enflasyon ve TCMB politika faizi seviyelerinin altında bulunuyor. Bu durumun ikinci el araçlara yeniden yatırımcı talebi artması bekleniyor.

TEDARİK SIKINTILARI ALIM TALEPLERİNİ ARTIRIR

Pandemi ile birlikte 2023 yılının başlarında da etkili olan 0 kilometre araç tedarik sorunlarının, Kızıldeniz’in kapanması nedeniyle önümüzdeki günlerde tekrar yaşanabileceği endişesi sektörde dile getirilmeye başlandı.

Bu tedirginliğin gerçeğe dönüşmesi durumunda, 0 kilometre araç bulunurluğunda yaşanacak sorunların etkisi ile tekrar 2. el otonun talep göreceği ve yatırım amaçlı alım taleplerinin yükseltebileceği de tartışılıyor.

PİYASANIN ÖNÜ AÇILACAK

2. el otomobil fiyatları, aralık ayında dip seviyeleri gördü. 0 kilometre araç fiyatlarındaki artışın yakında 2. ele de yansıyacağı beklentileri ile düşüşü geride bıraktı. 2. el otomobil bayilerinin araç stoklarını alımlarla destekledikleri görülürken, önümüzdeki günlerde piyasanın açılacağı öngörülüyor.

FİRMALARIN KREDİ TALEBİ ARTTI

Son dönemde araç fiyatlarının ve takasa gelen araç adedinin yükselişini öne çıkaran sektör yetkilileri, kredi regülasyonlarındaki miktarsal kısıtlamaların etkisiyle bireysel müşteriden ziyade tüzel müşterilerin ve şahıs firmalarının kredi taleplerinin artığını ve alımlarına hız verdiklerini ekledi.